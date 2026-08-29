川普將赴五角大廈悼911 否認因演說爭議避開紐約

美國總統川普今天表示，他將在五角大廈悼念2001年9月11日恐怖攻擊事件25週年，並駁斥因演說爭議而缺席紐約紀念活動。

法新社引述「紐約時報」報導，川普原本計劃前往紐約世界貿易中心雙子星大樓（Twin Towers）遺址發表談話紀念這一天，但因活動主辦方不允許發言而改變計畫。

川普被媒體問到為何不前往紐約參加紀念活動時回說：「因為我要去五角大廈。」媒體追問為何不能同日參加兩地活動時，川普重複一樣的話。

911恐攻事件造成將近3000人罹難，當年伊斯蘭極端團體蓋達組織（Al-Qaeda）分子劫持兩架客機撞上紐約雙子星大樓，另一架則撞向華府近郊的五角大廈，還有一架客機在乘客反抗後墜毀於賓州田野。

白宮告訴法新社，副總統范斯（JD Vance）「仍會前往」紐約，並說「3個事件地點都將有政府官員代表出席」。

白宮發言人凱利（Anna Kelly）在聲明中說：「總統將在這個悲傷的25週年紀念日緬懷命喪邪惡恐怖分子之手的罹難者、向他們摯愛的家屬致敬，並表彰那些冒著生命危險營救同胞的英勇第一線救援人員。」

五角大廈方面則拒絕評論。

川普稍早在自家社群平台「真實社群」（TruthSocial）發出長文抨擊紐時報導，並再次砲轟紐時記者哈柏曼（Maggie Haberman），利用她的名字諧音稱她是「蛆蟲老太婆」（Maggot Hagerman）。

川普寫道：「這又是一則『腐敗新聞』，這些年來我去過紐約很多次，從來沒有人演說，這是『莊嚴的儀式』！我從沒想過『蛆蟲』捏造出來的那些東西，況且我很樂意不發言，因為我平常一直都在演說，而這一天是要來緬懷罹難者以及他們美好的家屬。」