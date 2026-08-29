川普：太空不能當第二 簽命令啟動成立美國太空學院

美國總統川普今天簽署行政命令，啟動成立「美國太空學院」（U.S.Space Academy）程序。這將是一所仿效西點軍校（West Point）及其他美國頂尖軍事院校的新機構。

路透社報導，川普造訪美國國家航空暨太空總署（NASA）位於休士頓（Houston）的「詹森太空中心」（Johnson Space Center）時指出：「它叫做美國太空學院，這是一件大事。」他也向「阿提米絲2號」（Artemis II）任務團隊頒發國會太空榮譽勳章。

川普表示，隨著美國太空軍（U.S. Space Force）及商業太空產業持續成長，以及華府擴大登月與探索更遠太空的雄心，這所學院將培訓所需的軍事人員、工程師及民間作業人員。

他說：「如果我們在太空領域只能屈居第二，那這個國家絕不可能成為地球上第一強國。這根本不會發生。無論如何，事情就是這樣。」

川普表示，NASA已開始研發他所稱的首艘「核動力星際太空船」，預計2028年執行前往火星的任務。