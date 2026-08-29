快訊

川普宣布史上最大石油交易！美國取得委內瑞拉650億桶石油多數控制權

又有熱帶低壓系統靠近？ 專家估最快下周一在台灣東部外海生成

川普：太空不能當第二 簽命令啟動成立美國太空學院

聽新聞
0:00 / 0:00

川普：太空不能當第二 簽命令啟動成立美國太空學院

中央社／ 休士頓28日綜合外電報導
川普總統（Donald Trump）周五造訪休士頓期間，宣布將成立一所全新的軍事「太空學院」（Space Academy）。美聯社
川普總統（Donald Trump）周五造訪休士頓期間，宣布將成立一所全新的軍事「太空學院」（Space Academy）。美聯社

美國總統川普今天簽署行政命令，啟動成立「美國太空學院」（U.S.Space Academy）程序。這將是一所仿效西點軍校（West Point）及其他美國頂尖軍事院校的新機構。

路透社報導，川普造訪美國國家航空暨太空總署（NASA）位於休士頓（Houston）的「詹森太空中心」（Johnson Space Center）時指出：「它叫做美國太空學院，這是一件大事。」他也向「阿提米絲2號」（Artemis II）任務團隊頒發國會太空榮譽勳章。

川普表示，隨著美國太空軍（U.S. Space Force）及商業太空產業持續成長，以及華府擴大登月與探索更遠太空的雄心，這所學院將培訓所需的軍事人員、工程師及民間作業人員。

他說：「如果我們在太空領域只能屈居第二，那這個國家絕不可能成為地球上第一強國。這根本不會發生。無論如何，事情就是這樣。」

川普表示，NASA已開始研發他所稱的首艘「核動力星際太空船」，預計2028年執行前往火星的任務。

太空 川普 命令

延伸閱讀

安大略湖17世紀就命名 比美國建國還早 自家人也批川普改名「太小氣」

陽明交大SST3、FARCX-1科研火箭升空 雙雙寫紀錄

不滿川普政府打壓 48名學者「北漂」加拿大

川普又在地圖上動手腳 安大略湖改名美國湖 加拿大商人用帽子回擊

相關新聞

川普把安大略湖更名為美國湖 克魯曼：何不把太平洋改成這名字？

美國總統川普簽署行政命令，把橫跨美國與加拿大邊界的「安大略湖」更名為「美國湖」（Lake America），而且可能還會企圖改其他地名。經濟學家克魯曼於是發文調侃川普。

美外籍學生實習機會遭限縮

美媒報導，川普政府正限縮國際學生在美國大學畢業前參與實習的資格。一些大學行政人員擔心，此舉可能使美國的國際學生人數加速下滑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。