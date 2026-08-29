聽新聞
0:00 / 0:00
川普：太空不能當第二 簽命令啟動成立美國太空學院
美國總統川普今天簽署行政命令，啟動成立「美國太空學院」（U.S.Space Academy）程序。這將是一所仿效西點軍校（West Point）及其他美國頂尖軍事院校的新機構。
路透社報導，川普造訪美國國家航空暨太空總署（NASA）位於休士頓（Houston）的「詹森太空中心」（Johnson Space Center）時指出：「它叫做美國太空學院，這是一件大事。」他也向「阿提米絲2號」（Artemis II）任務團隊頒發國會太空榮譽勳章。
川普表示，隨著美國太空軍（U.S. Space Force）及商業太空產業持續成長，以及華府擴大登月與探索更遠太空的雄心，這所學院將培訓所需的軍事人員、工程師及民間作業人員。
他說：「如果我們在太空領域只能屈居第二，那這個國家絕不可能成為地球上第一強國。這根本不會發生。無論如何，事情就是這樣。」
川普表示，NASA已開始研發他所稱的首艘「核動力星際太空船」，預計2028年執行前往火星的任務。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。