美外籍學生實習機會遭限縮

美媒報導，川普政府正限縮國際學生在美國大學畢業前參與實習的資格。一些大學行政人員擔心，此舉可能使美國的國際學生人數加速下滑。

美國國土安全部本周稍早向各大專院校發出的備忘錄，說明政策調整。國際學生只有在雇主與就讀學校具有合作關係，且所修課程規定所有學生，包括美國與國際學生，都必須接受實務工作訓練時，才能參加實習。

國土安全部並警告，未遵守規定的學校，「可能導致該機構失去招收外國學生的認證資格」。

新規大幅限縮過去的做法，國際學生先前可以利用「留學生課程實習訓練」（CPT）計畫，以學生簽證參加暑期或其他實習。

限制暑期實習是川普政府打擊學生簽證制度濫用的最新措施，同時也會降低國際學生獲得工作機會的可能性。

國土安全部發言人表示：「學校與雇主應提高警覺：在川普總統任內，我們將不再容忍這套優惠制度遭到濫用。」

當局也準備敲定一項政策，規定如果雇主想透過稱為「選擇性實習訓練」（OPT）的熱門方案聘用美國大學的國際畢業生，就須支付10萬美元的費用。

如果這項政策最終生效，將迫使大多數國際學生畢業後離開美國，而非在美國工作。