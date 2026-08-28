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川普冠名甘迺迪中心另起爐灶 反對人士法庭力阻

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導

美國總統川普冠名甘迺迪中心遭法官下令移除，不過川普選任的董事會如今另起爐灶，改以加註「川普整修」字樣規避法院命令，反對人士今天在聽證會上抨擊政府違抗法院裁決。

法新社報導，聯邦法院法官古柏（ChristopherCooper）5月裁決，在沒有國會授權下，甘迺迪表演藝術中心（John F. Kennedy Center for the PerformingArts）不得更改法定名稱。但川普親自任命的董事，本月投票決定讓川普姓名重回建物外牆。

董事會通過提案，技巧性地在建物名稱下加註「經總統川普整修與翻新」字樣，並將華盛頓周邊場址更名為「川普總統廣場」（President Donald J. TrumpPlaza）。

政府律師團今天在古柏主持的聽證會上主張，這樣的方式不構成更名，而是對川普致力翻修建物的肯定。

去年12月，甘迺迪中心外牆首度加上川普姓名，這是他重塑華府計畫的一環。不過法官下令移除後，取下姓名的那塊牆面，目前仍以白色防水布與鷹架遮蓋。

川普要求關閉甘迺迪中心進行為期2年整修，原訂7月動工，法官也發布暫時禁制令。

自川普接管華府這座歷史文化場館以來，觀眾人數大幅下滑，許多藝術家拒絕在此演出。批評川普人士認為，政府宣告因整修關閉，其實是用來挽回顏面。

政府本週警告，若法院阻擋總統翻修建物的計畫，甘迺迪中心恐怕必須拆除。

反對川普此舉的律師澤林斯基（Nathaniel Zelinsky）今天在聽證會指控政府「公然違抗」法院裁決，「嚴重欠缺誠信」。

澤林斯基譴責當局以甘迺迪中心作為威脅，若川普無法如願便加以拆除。他說：「甘迺迪中心實在不錯，要是它出點什麼事，那可就太遺憾。」

法官在今天聽證會結束時並未裁決，何時會裁決目前也不清楚。

川普自重返白宮以來，一直設法將自己的姓名與肖像留在美國首都乃至更多地方，從建築物到護照，甚至美元皆是如此。

甘迺迪 川普 華盛頓

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