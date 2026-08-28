川普政府限縮國際學生實習 赴美留學吸引力恐降低

「華爾街日報」今天報導，川普政府正限縮國際學生在美國大學畢業前參與實習的機會。部分校方人士擔心，此舉將使美國大專院校的國際學生人數加速下滑。

美國國土安全部（Department of Homeland Security）本週稍早向各大專院校發出備忘錄，說明政策調整。備忘錄指出，根據聯邦法規，只有在雇主與學校建立合作關係，且實務訓練是該科系所有學生（包括美國籍與國際學生）課程必修項目時，國際學生才能參加實習。

上述規定大幅限縮過去的做法。過去持學生簽證的國際學生可透過稱為「課程實務訓練」（curricularpractical training，CPT）的計畫參加暑期或其他期間的實習。

備忘錄還警告，未遵守規定的學校「可能失去招收國際學生的資格」。

限制暑期實習是川普政府打擊學生簽證制度濫用的最新措施，同時也會降低國際學生獲得工作機會的可能性。

國土安全部發言人表示：「學校與雇主應提高警覺：在川普總統任內，我們將不再容忍這套優惠制度遭到濫用。」

上月，川普政府大幅修改沿用數十年的「在讀期間合法居留」（Duration of Status，簡稱D/S）規定，新規定要求所有國際學生在4年後申請延長簽證，即使是就讀預計需5、6年才能完成博士學位課程的學生也不例外，這可能導致一些學生無法完成學業。

當局也準備敲定1項政策，規定如果雇主想透過稱為「選擇性實習訓練」（optional practical training，OPT）的熱門方案聘用美國大學的國際畢業生，就必須支付10萬美元的費用。如果這項政策最終生效，將迫使大多數國際學生畢業後離開美國，而非在美國工作。

加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）國際辦公室主任艾馬紐（Ivor Emmanuel）表示：「缺乏透過實習取得學習經驗的機會，可能使學生重新考慮赴美留學的計畫。國際學生知道，雇主很重視學生是否具備與所學專業直接相關的實務經驗。」

根據國際教育協會（Institute of InternationalEducation）等機構發布的報告，去年秋季，美國大專院校招收的國際新生人數減少了17%。