快訊

空服員化身棒球國手！打世界盃先發無失分 星宇：感到驕傲、振奮

公鹿被拍成「山獸神」！合歡山濃霧美照爆紅 分署揭密：手機AI惹的禍

尼泊爾洪災增至469人罹難！美中印等國願派員搜救 遭拒原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

川普政府限縮國際學生實習 赴美留學吸引力恐降低

中央社／ 紐約27日綜合外電報導

「華爾街日報」今天報導，川普政府正限縮國際學生在美國大學畢業前參與實習的機會。部分校方人士擔心，此舉將使美國大專院校的國際學生人數加速下滑。

美國國土安全部（Department of Homeland Security）本週稍早向各大專院校發出備忘錄，說明政策調整。備忘錄指出，根據聯邦法規，只有在雇主與學校建立合作關係，且實務訓練是該科系所有學生（包括美國籍與國際學生）課程必修項目時，國際學生才能參加實習。

上述規定大幅限縮過去的做法。過去持學生簽證的國際學生可透過稱為「課程實務訓練」（curricularpractical training，CPT）的計畫參加暑期或其他期間的實習。

備忘錄還警告，未遵守規定的學校「可能失去招收國際學生的資格」。

限制暑期實習是川普政府打擊學生簽證制度濫用的最新措施，同時也會降低國際學生獲得工作機會的可能性。

國土安全部發言人表示：「學校與雇主應提高警覺：在川普總統任內，我們將不再容忍這套優惠制度遭到濫用。」

上月，川普政府大幅修改沿用數十年的「在讀期間合法居留」（Duration of Status，簡稱D/S）規定，新規定要求所有國際學生在4年後申請延長簽證，即使是就讀預計需5、6年才能完成博士學位課程的學生也不例外，這可能導致一些學生無法完成學業。

當局也準備敲定1項政策，規定如果雇主想透過稱為「選擇性實習訓練」（optional practical training，OPT）的熱門方案聘用美國大學的國際畢業生，就必須支付10萬美元的費用。如果這項政策最終生效，將迫使大多數國際學生畢業後離開美國，而非在美國工作。

加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）國際辦公室主任艾馬紐（Ivor Emmanuel）表示：「缺乏透過實習取得學習經驗的機會，可能使學生重新考慮赴美留學的計畫。國際學生知道，雇主很重視學生是否具備與所學專業直接相關的實務經驗。」

根據國際教育協會（Institute of InternationalEducation）等機構發布的報告，去年秋季，美國大專院校招收的國際新生人數減少了17%。

留學 川普 吸引力

延伸閱讀

赴美留學新變數！川普大幅限縮國際學生畢業前實習機會

避免被川普卡脖子 哈佛曾研議赴歐加開辦MBA學程

美暫停移民簽證面試預約 觀光留學商務不受影響

卡內基梅隆碩士回台灣只拿90萬？ 同學一句「你瘋了嗎」讓他驚醒

相關新聞

赴美留學新變數！川普大幅限縮國際學生畢業前實習機會

美國川普政府正在限制國際學生畢業前實習的機會，一些大學行政人員擔心，此舉將加速美國學校國際學生入學人數下滑。

川普又在地圖上動手腳 安大略湖改名美國湖 加拿大商人用帽子回擊

美國總統川普周四簽署行政命令，宣布將橫跨美加邊境的北美五大湖之一「安大略湖」（Lake Ontario）在美國地圖上更名為「美國湖」（Lake America），新名稱「立即生效」。這項舉措發生在美加貿易談判破裂、雙方互徵報復性關稅之際，迅速引發加拿大政界與民間強烈反彈。

美加貿易戰升溫 川普簽行政命令將安大略湖更名美國湖

美國與加拿大之間的貿易戰升溫之際，美國總統川普今天簽署一項行政命令，立即正式將橫跨美、加邊界的安大略湖（Lake Ont...

暗指中國？川普禁「某些外國」電力設備

美國總統川普廿六日簽署行政命令，以外國供應的電力設備可能使美國電網出現國安漏洞為由，宣布國家進入緊急狀態，並禁止企業購買、進口或安裝某些外國製造的設備。法新社報導，命令並未點名中國，但中國製電網零組件多年來一直令美國官員憂心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。