五角大廈封殺Anthropic 美法官裁定違法阻禁令

美國聯邦法官今天擋下五角大廈將聊天機器人Claude開發商Anthropic列入黑名單的決定，這是Anthropic與軍方因人工智慧（AI）在戰場上的安全問題爆發重大爭執的最新發展。

路透社報導，Anthropic向加州聯邦法院提起訴訟，指控戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）將Anthropic列為國家安全供應鏈風險名單時逾越職權。政府可將這項標籤套用在使軍事系統暴露於外敵潛在滲透或破壞風險的公司上。

Anthropic先前拒絕讓軍方將Claude用於美國境內監控或自主武器，赫格塞斯隨後採取這項前所未見的舉措，禁止Anthropic參與特定軍事合約。Anthropic高層曾表示，這可能導致公司損失數十億美元業務，並損害聲譽。

Anthropic主張，AI模型尚不夠可靠，無法安全用於自主武器，且公司反對境內監控，認為這侵犯權利；不過五角大廈表示，民營企業不應有能力限制軍事行動。

由民主黨籍前總統拜登（Joe Biden）任命的美國聯邦地方法院法官林瑞塔（Rita Lin，音譯）在長達59頁的裁決書中裁定，五角大廈的決定「違法且毫無根據」。

她寫道：「空洞援引國家安全，並非用來懲罰與報復政府批評者的空白支票。」

這是一項旨在防止外國破壞軍事系統、極少引用的政府採購法規，首度有美國本土企業被公開列為供應鏈風險。

Anthropic在3月9日的訴狀中指控，政府報復公司對AI安全的看法，侵犯了憲法第一修正案保障的言論自由權。Anthropic並表示未獲得反駁這項決定的機會，違反憲法第五修正案的正當法律程序權利。

訴狀指出，這項決定不僅不合法且缺乏事實支持，也與軍方過去對Claude的讚譽不符。

根據法庭文件，美國司法部反駁指出，Anthropic拒絕解除限制，可能導致五角大廈在如何使用Claude方面產生不確定性，並可能在軍事行動期間帶來使系統癱瘓的風險。

政府表示，將Anthropic列入名單是源於Anthropic拒絕接受合約條款，而非針對它的AI安全立場。

Anthropic在華盛頓特區還有另一樁訴訟審理中，主要是針對五角大廈另一項將這家公司列為供應鏈風險的認定，這項處分可能導致Anthropic被排除在非軍事政府合約之外。