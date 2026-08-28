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白宮施工影響無線電通訊 川普座機險與客機擦撞

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導

美國國家運輸安全委員會（NTSB）今天指出，白宮進行施工是本月稍早總統專用直升機在華府上空與一架客機距離過近事件的肇因之一。

法新社報導，這起事件發生於8月4日，當時美國總統川普搭乘直升機專機「陸戰隊一號」（MarineOne），從白宮外的橢圓形草坪（Ellipse）上的臨時起降場起飛。由於白宮園區正在興建永久直升機停機坪，總統專機暫從此處起降。

白宮與美國聯邦航空總署（FAA）均表示，川普當時從未處於危險之中。

NTSB在初步報告中引用FAA估算指出，事發當時總統直升機與一架特使航空公司（Envoy Air）的客機，在水平方向相距約1.3公里，垂直方向相距約213公尺。NTSB表示，目前仍在「計算並確認」這些距離，調查工作也仍在持續。

調查人員發現，雷根國家機場（Ronald ReaganNational Airport）的空中交通管制員，沒有收到第一段通知總統直升機即將起飛的無線電訊息；第二次通訊嘗試則「訊號中斷且完全無法辨識」。

今年1月，一架準備降落同一座機場的客機與一架美國陸軍黑鷹直升機（Black Hawk）發生碰撞，造成67人死亡。

無線電 川普 白宮

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