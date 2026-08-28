紐約拉瓜迪亞機場致命撞機 美FAA查出航管員早退

美國聯邦航空官員調查發現，加拿大航空公司（Air Canada）一架區域客機今年3月在拉瓜迪亞機場撞上消防車前，有兩名航管員提早下班離開崗位。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，知情人士透露，美國聯邦航空總署（FAA）正著手開除這兩名航管員。

官員判定兩人於3月22日提早約1小時下班，導致留在拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）塔台的另外兩名航管員缺乏人力支援，無法應對龐大的工作量。

事發當晚，這座繁忙的紐約市機場處理的空中交通量是平時兩倍以上。根據國家運輸安全委員會（NTSB）說法，這起跑道撞擊事故造成兩名機師喪生，另有包括1名機組員、乘客與地面工作人員在內的6人受重傷。

現任及前任航管員透露，「提早走人」（earlyshove）是業界長久以來的行規。不過，聯邦航空總署官員把它視為一種工時卡詐欺行為。

推動開除這兩名航管員的舉措，顯示川普政府對這項陋習採取強硬反制。現任與前任航管員表示，管理階層過去往往默許員工在表定輪班結束前離開，並把它視為應對繁忙空中交通後的非正式福利。

知情人士指出，聯邦航空總署今年已採取行動，針對涉嫌工時卡詐欺或濫用休假規定的10多名航管員予以解雇。聯邦航空總署4月曾表示，目前擁有約1萬1000名具備完整認證的航管員，另有4000人正在接受培訓。

美國運輸部長達菲（Sean Duffy）透過聲明表示：「絕大多數航管員都是優秀的愛國者，他們按時上班、上滿整班，日復一日堅守崗位。」

他說：「但當少數人占美國納稅人便宜，不公平地將額外工作轉嫁給同仁並影響空域安全時，我們別無選擇，必須採取行動。我們絕不容忍詐欺。」