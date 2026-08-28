赴美留學新變數！川普大幅限縮國際學生畢業前實習機會

美國川普政府正在限制國際學生畢業前實習的機會，一些大學行政人員擔心，此舉將加速美國學校國際學生入學人數下滑。

華爾街日報27日報導，美國國土安全部（DHS）本周稍早向各大專院校發出備忘錄。備忘錄指出，根據聯邦法規，國際學生只有在雇主與就讀學校具有合作關係，且所修課程規定所有學生，包括美國與國際學生，都必須接受實務工作訓練時，才能參加實習。

國際學生過去可以利用「留學生課程實習訓練」（curricular practical training，CPT）計畫，以學生簽證參加暑期或其他實習，新做法則大幅收緊。備忘錄警告，未遵守規定的學校「可能導致該機構失去招收外國學生的認證資格」。

川普政府聲稱學生簽證制度遭到廣泛濫用，將限制暑期實習作為最新打擊措施，也可減少國際學生取得原本可能由美國大學畢業生獲得工作的機會。DHS發言人表示：「學校和雇主都應該知道，他們已受到警告。在川普總統領導下，濫用這套慷慨制度的行為將不再被容忍。」

國際教育協會（Institute of International Education）參與製作的一份報告顯示，去年秋季新入學美國學校的國際學生人數已下降17%。DHS的警告已促使柏克萊加州大學和厄巴納-香檳伊利諾大學分校等學校示警，國際學生可獲得的機會將受到限制。

柏克萊加州大學國際辦公室主任伊曼紐（Ivor Emmanuel）表示：「如果失去透過實習獲得學習經驗的機會，可能導致學生重新考慮赴美留學的計畫。國際學生知道，雇主重視學生取得與大學主修直接相關的實務經驗。」

暑期工作是進入就業市場的重要途徑，也是許多人赴美留學的重要原因。柏克萊加州大學的中國籍學生丁珊卓（Sandra Ding）表示，新規定正讓校園內的國際學生感到不安。

丁珊卓曾考慮新加坡和英國大學的錄取通知，但最後選擇柏克萊，因為她認為這所學校最有利於職涯發展。被問到若能重新選擇，在目前情況下是否仍會就讀美國大學時，她表示不會。