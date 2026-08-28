美大學開AI學位蔚為風潮 專家：人文教育更顯重要

隨著人工智慧（AI）進入各產業，美國大學無論人文或理工科系，開設AI學位蔚為風潮。專家指出，在AI時代，人文素養比以往更顯重要，人們必須思考「我們是誰、我們應該做什麼事」。

「洛杉磯時報」今天報導，隨著新學年展開，南加州大學（USC）、加州大學洛杉磯分校（UCLA）加入這波AI高等教育熱潮，陸續推出相關學位與學程，有的培養學生開發AI，也有把AI工具應用在人文學科。

哈佛教育研究所教授霍恩（Michael Horn）在這篇報導中指出，美國大學紛紛開設AI學位，主要是在回應市場需求，學生與家長都希望所學與未來產業更直接相關。

霍恩指出，對工學院來說，開設AI學位意味「AI不只是寫程式」，而是延伸應用到不同領域；對人文學科來說，「AI時代，人文教育比以往任何時候都更重要」，因為透過人文教育，人們思考「我們是誰，我們應該做什麼」的問題。

南加大在工程學院今年新開設大學部4年制的「人工智慧學程」。這個學位不僅教學生怎麼用AI，而是培養學生設計並且建構AI系統，應用在新藥開發、機器人與農業領域。

南加大校方指出，這個學程強調AI倫理課程，教出來的學生懂得技術面與產業應用之外，從必修一學期的AI倫理課上，讓學生討論AI可能造成什麼樣的後果，例如：自動駕駛的車輛撞傷人，誰應該負責？

AI能提高工作效率，但不能取代人類下判斷。南加大電機與電腦工程教授安納瓦倫（Murali Annavaram）指出，AI模型很容易給答案，但學生必須要有判斷力。他比喻AI就像「計算機」，幫助學生不用背公式，但學生仍要有能力判定答案是否正確、合理。

UCLA新成立數位人文系，把AI與數位工具應用到社會學、考古、歷史、種族與性別研究。這個新系所是從2011年開設的數位人文副修發展而來，隨著修課人數增加，進一步升格為獨立學系。

UCLA歐洲語言與跨文化研究教授普雷斯納（ToddPresner）從歷史角度理解AI。他指出，AI不是2022年隨著ChatGPT出現才突然冒出來，AI的發展累積了70年來的研究成果，可追溯至1940年代末、1950年代初對語言統計的研究。

普雷斯納在課堂上，先要求學生利用語言模型建立一段歷史敘事，之後用AI刻意改動並操弄內容，讓學生親自體驗AI怎麼製造錯誤資訊、扭曲事實。