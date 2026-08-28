美加貿易戰升溫 川普簽行政命令將安大略湖更名美國湖

美國與加拿大之間的貿易戰升溫之際，美國總統川普今天簽署一項行政命令，立即正式將橫跨美、加邊界的安大略湖（Lake Ontario）改名為「美國湖」（Lake America）。官員說，這項更名將反映出這是「屬於美國的湖泊」。

美加貿易談判日前破裂、雙方互祭50%關稅後，川普（Donald Trump）今天在白宮橢圓形辦公室簽署一項行政命令，正式將安大略湖的名稱改為美國湖。

白宮官員說，這項行政命令指示美國內政部長柏根（Doug Burgum）及內政部更新「地理名稱資訊系統」（Geographic Names Information Service），即日起將「安大略湖」更名為「美國湖」。這座湖泊大部分水量位於美國境內，且湖水最深之處也落在美國領土內，因此這項更名「將反映出這是一座屬於美國的湖泊」。

川普表示：「我們已提交所有必要的檔案、文件及其他相關資料，我們也已通知所有必須通知的相關人員。」

在場媒體問及這項更名向加拿大傳遞的訊息，川普回應表示，「沒有訊息」，並重申，長期以來加拿大一直在貿易上佔美國便宜，「我們不能讓這種持續數十年的加拿大模式繼續下去，這必須停止」。

川普還說，美國將對自加拿大進口的汽車課徵高額關稅，「我們希望汽車是在這裡製造的… 我們不希望他們幫美國製造汽車，就是這麼簡單。其他許多產品也是如此」。

他指出，這次將「安大略湖」更名為「美國湖」，是他思考很久的事情。美國之前就將「墨西哥灣」改名為「美國灣」。「我們現在有一個灣，也有了一個湖，現在只差一個大洋了…也許我們之後會把大西洋或太平洋的名字也改一改」。

川普去年曾以行政命令，單方面將墨西哥灣（Gulfof Mexico）更名為美國灣（Gulf of America）。

外媒報導，美加談判破裂後，川普政府22日對價值約200億美元的加拿大進口商品加徵新的50%關稅。加拿大25日隨即反制，對每年約200億美元的美國進口商品加徵報復性關稅，將於9月8日生效。

川普還另外宣布，對加拿大汽車及汽車零組件徵收50%關稅，將於明年1月1日生效。加拿大指出，美國拒絕將中型與重型車輛納入關稅減免範圍，是雙方未能達成協議的原因之一。