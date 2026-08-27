快訊

尼泊爾奪命洪災可能肇因曝光 世界第99高峰疑先崩塌「半座山峰消失」

又是南部！明颱風靠近加乘西南風 嘉義以南雨炸一片藍

聽新聞
0:00 / 0:00

避免被川普卡脖子 哈佛曾研議赴歐加開辦MBA學程

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
哈佛大學似乎有意在國外增設據點，商學院證實，去年確曾進行海外運作的相關討論，儘管最後相關計畫無疾而終。 路透
哈佛大學似乎有意在國外增設據點，商學院證實，去年確曾進行海外運作的相關討論，儘管最後相關計畫無疾而終。 路透

哈佛大學商學院曾研議在歐洲與加拿大提供企業管理碩士（MBA）課程，若成真將打破僅在波士頓授課的傳統，可能是為了因應川普政府去年威脅要停發國際學生簽證。

英國金融時報（FT）報導，知情人士透露，哈佛商學院去年與潛在合作夥伴洽談，包括葡萄牙的新里斯本大學商業經濟學院、瑞士洛桑管理學院、倫敦商學院 、及多倫多大學。

洛桑管理學院校長巴赫（David Bach）證實，去年在國際學生簽證面臨威脅後，雙方曾進行初步討論，內容包括由哈佛教師授課、讓MBA一年級生在洛桑管理學院上課，洛桑也可能參與部分教學。

哈佛商學院也證實，一年前確實有進行海外運作相關討論，「在簽證環境不明朗之際，我們在美國以外地區評估各種選項。很幸運的，簽證最後並未受限，因此沒有進行進一步評估」。

不過，在本月稍早，哈佛大學校董會成員庫耶爾（Mariano-Florentino Cuéllar）表示，哈佛整體而言正「進一步積極評估在海外設立據點」。

相關討論，凸顯哈佛大學聯邦補助款與白宮角力。川普政府指控該校未能遏止反猶太主義並限制言論自由，並透過削減聯邦補助、祭出懲罰措施，施壓校方改革治理。

之後哈佛大學成功透過法律程序，暫緩川普政府部分措施，但仍遭削減若干聯邦補助，同時也面臨政府對美國高等教育界施加的更廣泛壓力，要求大學接受更多政治審視。

哈佛過去曾在海外為企業主管開設短期課程，但若把最具代表性的兩年制MBA課程搬到美國以外地區，將打破該校長期以來只在波士頓校區進行實體MBA教學的傳統。這所常春藤盟校的兩年制MBA學費為17萬美元。

川普 哈佛

延伸閱讀

篩掉公共負擔！川普再收緊入境美國 全球移民簽證申請暫停

東海攜手英國里茲商學院 布局AI時代傳播危機管理

川普「經濟諾曼第登陸」來了！伊朗強硬回應 預告轉守為攻

中研院院士李孝悌辭世享壽72歲 去年曾在中大分享哈佛大學求學歷程

相關新聞

避免被川普卡脖子 哈佛曾研議赴歐加開辦MBA學程

哈佛大學商學院曾研議在歐洲與加拿大提供企業管理碩士（MBA）課程，若成真將打破僅在波士頓授課的傳統，可能是為了因應川普政府去年威脅要停發國際學生簽證。

有了川普背書 兩名候選人贏了美國初選

美國總統川普背書的候選人25日在共和黨南卡羅來納州聯邦參議員複選、奧克拉荷馬州州長複選雙雙勝出，證明川普在共和黨內仍有影響力。

美國期中選舉倒數10周！川普讓關稅再成焦點 共和黨內部惱怒

共和黨國會議員原本樂見不受歡迎的關稅政策逐漸淡出新聞頭條，結果距離美國期中選舉倒數十周的此時，川普總統卻讓關稅再次成為焦點，共和黨內部為此感到惱怒；川普與加拿大爆發貿易戰、放寬進口牛肉關稅等一連串經濟組合拳，首當其衝就是攸關國會多數席次鹿死誰手的幾個州。

美斥資22億美元 於5軍事基地建置小型核反應爐

美國陸軍今天宣布，已向廠商發包總計22億美元（約新台幣700億元）的合約，將在全美5處軍事基地興建並運作小型核能反應爐

敲定2028年開庭 911主嫌將面臨審判

多家美國媒體引述法官裁決報導，軍事法庭將於2028年6月開始審判涉嫌策劃911恐怖攻擊的主嫌

川普宣布國家緊急狀態！原因曝光 恐劍指中國

路透與法新社報導，美國總統川普26日簽署行政命令，以外國供應的電力設備可能使美國電網出現國安漏洞為由，宣布國家進入緊急狀態，並禁止企業購買、進口或安裝部分外國製設備。命令並未點名中國，但中國製電網零組件多年來一直令美國官員憂心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。