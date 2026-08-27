賈斯汀巴多尼誹謗敗訴 布蕾克萊芙莉獲賠千萬訴訟費

美國女星布蕾克萊芙莉與男星賈斯汀巴多尼因電影「到我們為止」掀性騷與誹謗官司。法官今天裁定，女方在誹謗官司勝訴後，可獲賠40.7萬美元（約新台幣1300萬元）訴訟費。

路透社報導，曼哈頓聯邦地方法院法官李曼（LewisLiman）裁定的金額，僅約為布蕾克萊芙莉（BlakeLively）原先求償804萬美元（約新台幣2.58億元）的5%。她今年5月與賈斯汀巴多尼的製作公司Wayfarer就自身訴訟達成和解時，未獲得任何賠償金。

李曼表示，雖然本案「訴訟過程攻防扎實」，且考量案件複雜度與高度利害關係，有時超過每小時2000美元（約新台幣6萬4360元）的律師計費費率也「並不過分」，但布蕾克萊芙莉申請補償的工時數量仍不合理，且未充分說明多數工作內容具體用途。

法官主要將布蕾克萊芙莉可獲賠的費用限縮在「抵禦誹謗指控」的部分，並排除媒體公關、針對抗辯制裁動議等相關費用。

整起事件起因於電影「到我們為止」（It Ends WithUs），這部片由布蕾克萊芙莉與賈斯汀巴多尼共同主演並由後者執導。

布蕾克萊芙莉2024年12月控告賈斯汀巴多尼、製片公司Wayfarer及其他人要求損害賠償，理由包括性騷擾、誹謗、侵犯隱私及違反聯邦與州民權法；賈斯汀巴多尼去年1月反控布蕾克萊芙莉誹謗。

布蕾克萊芙莉在成功打贏賈斯汀巴多尼對她提起的誹謗官司後，法官允許她依2023年加州法律追討相關訴訟開銷。

雙方先前已達成共識，將不會針對律師費判決提起上訴。