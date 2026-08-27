美斥資22億美元 於5軍事基地建置小型核反應爐

美國陸軍今天宣布，已向廠商發包總計22億美元（約新台幣700億元）的合約，將在全美5處軍事基地興建並運作小型核能反應爐。

法新社報導，美國陸軍目標是在2028年9月前讓第一座反應爐上線運轉。這項期程是美國總統川普於2025年5月簽署行政命令所設定的目標，旨在加速推動次世代民用核能的發展。

負責設施與能源事務的陸軍資深官員瓦克斯曼（Jeff Waksman）在記者會上指出：「我們現在知道，國內電網可能面臨風險。」

瓦克斯曼補充表示：「在發生衝突時，我們也明白自己不見得能夠輕易把化石燃料運送到任何需要的地方。」

他說明，陸軍的關鍵基礎設施目前仰賴「某種形式的液態化石燃料，主要是柴油」，作為傳統電網中斷時的備用能源。

在美國能源部大力推動小型模組化反應爐（smallmodular reactor, SMR）發展之際，政府計劃在5處「初期試點」安裝這類小型核反應爐。

目前已有5家業者獲選執行這項計畫，包括新創公司Antares Nuclear與Radiant Industries，以及核能老牌大廠西屋（Westinghouse）和通用原子（GeneralAtomics）。

自今年6月以來，已有5家廠商將小型模組化反應爐的原型機推進至所謂的「臨界」階段，也就是反應爐無需外部能源即可自主運轉，並在理論上具備產能能力。

然而，目前尚無任何小型模組化反應爐正式投入運作，且僅有NuScale一家廠商的反應爐設計獲得美國核子管理委員會（Nuclear Regulatory Commission）核准。

瓦克斯曼表示，美軍有一套依自身需求制定的認證流程。

瓦克斯曼說，軍方正與能源部及核子管理委員會展開合作，「盡可能讓雙方的監管流程保持一致」。

他指出，透過這種方式，為軍方開發小型模組化反應爐的廠商「在獲得陸軍核准後，有望迅速無縫銜接取得核子管理委員會的核准」，進一步將這類反應爐推廣至產業界或地方政府。