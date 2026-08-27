美暫停移民簽證面試預約 觀光留學商務不受影響

美國國務院今天表示，為了對使領館員工進行新培訓，將暫停全球所有移民簽證面試預約。這項措施僅涉及移民簽證，觀光、留學、商務及臨時工作等非移民簽證不受影響。

這項暫停措施適用於美國在全球的每一處大使館及領事館。國務院發言人在致法新社的電子郵件中表示，現有的移民簽證預約通常包含外國公民與領事官員之間的面談，後續將進行「調整」，以配合培訓進度。

發言人指出：「每當簽證面試預約有所變更時，大使館及領事館都會直接向簽證申請人告知任何調整。」

國務院並未提供恢復預約的確切日期，但一名不願具名的國務院官員透露，恢復時間可能需要數週，視所在地點而定。

發言人在電郵中說明，這項培訓內容涉及審查可能成為「公共負擔…且不太可能依賴專門保留給符合資格且有需要美國人的公共福利」的簽證申請人。

美國總統川普自去年重返白宮以來，便對移民採取嚴厲打擊手段，針對無證移民展開突擊搜捕，並嚴格限制外國人入境美國。

這次暫停預約是川普政府遏制外國人口湧入的最新舉措。

國務院昨天曾表示，計劃撤銷多達20萬名企圖藉由申請庇護以延長停留時間的外國人觀光或商務簽證。