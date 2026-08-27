快訊

陳幸妤2300萬vs.陳佩琪619萬「平平都是醫師夫妻」 吳欣岱：重點是錢從哪來

西門町成都路餐廳中午起火！濃煙直竄、消防搶救27分鐘撲滅

MLB／鄧愷威登板5球解決洋基工具人 但太空人牛棚失火掉6分遭痛宰

聽新聞
0:00 / 0:00

美國加強打擊極左團體 阻斷資金鏈防安全威脅

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導

美國川普政府正加強對左翼運動的打擊行動，今天宣布將總部位於英國的團體「巴勒斯坦行動」（Palestine Action）列為恐怖組織，將阻斷其資金來源。

「巴勒斯坦行動」成立於2020年，目前已遭英國政府取締，有數千人被捕；此團體正在上訴中。人權組織譴責英國這道禁令，指目的在將異議人士羅織入罪。

根據「巴勒斯坦行動」官網上的說法，該組織的目標是為「終止全球參與以色列政權的種族滅絕與種族隔離行動」。

自2023年10月7日巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）在以色列南部發動襲擊後，以色列對加薩（Gaza）展開毀滅性軍事行動，「巴勒斯坦行動」從此受到關注。

川普自重返白宮、展開第二任期以來，便指示所屬將所謂的「極左團體」列為恐怖組織。

美國這次同時將義大利的A/I Collective，以及支持巴勒斯坦的Masar Badil列為「恐怖組織」。

美國國務院發言人皮格特（Tommy Piggot）表示，這3個團體都是「暴力極左恐怖組織」。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，華府會動用一切經濟手段來對抗極左團體，「切斷其資金鏈…直到剷除為止」。

「巴勒斯坦行動」共同創辦人阿莫里（HudaAmmori）表示，英國的禁令與美國的恐怖團體認定，「應該是一記警鐘，提醒所有關心言論自由與公民權利的人」。

今年4月，國際特赦組織（Amnesty International）曾表示，美國、以色列及俄羅斯領導人在鎮壓異議的行動中，試圖強加一種「具掠奪性的」新世界秩序。

美國 以色列 加薩

延伸閱讀

以色列揚言報復加薩風箏 聯合國批威脅無法接受

以色列遊客不滿普吉店家掛巴勒斯坦旗幟 雙方激烈口角引關注

美擴大施壓 貝森特：助伊朗洗錢實體將踢出美元體系

鎖定德黑蘭5大命門 美對伊朗經濟D-Day重點一次看

相關新聞

敲定2028年開庭 911主嫌將面臨審判

多家美國媒體引述法官裁決報導，軍事法庭將於2028年6月開始審判涉嫌策劃911恐怖攻擊的主嫌

川普宣布國家緊急狀態！原因曝光 恐劍指中國

路透與法新社報導，美國總統川普26日簽署行政命令，以外國供應的電力設備可能使美國電網出現國安漏洞為由，宣布國家進入緊急狀態，並禁止企業購買、進口或安裝部分外國製設備。命令並未點名中國，但中國製電網零組件多年來一直令美國官員憂心。

「魷魚末日」降臨？20噸鮮魷傾瀉美國公路 烈日曝曬腥臭沖天

本應該出現在餐桌上的美味海鮮，突然變成了一座散發極度惡臭的「小山」擋在馬路中央！美國羅得島（Rhode Island）日前發生了一宗極具視覺與「嗅覺」衝擊的貨車翻側意外，1輛運載超過20噸新鮮魷魚的貨車在路口轉彎時失控，導致大量魷魚傾瀉路面。由於事發當日氣溫高達攝氏27度，這座「魷魚山」在烈日曝曬下散發強烈腥臭味，導致現場交通癱瘓近8小時，有網友戲稱事件為「魷魚末日」。

美指中國駭客入侵司法部、NASA等機構 已查封相關網域

美國政府今天表示，一項中國駭客行動曾入侵美國司法部、美國國家航空暨太空總署（NASA）、聯邦準備理事會（Fed）、聯邦參...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。