美國加強打擊極左團體 阻斷資金鏈防安全威脅

美國川普政府正加強對左翼運動的打擊行動，今天宣布將總部位於英國的團體「巴勒斯坦行動」（Palestine Action）列為恐怖組織，將阻斷其資金來源。

「巴勒斯坦行動」成立於2020年，目前已遭英國政府取締，有數千人被捕；此團體正在上訴中。人權組織譴責英國這道禁令，指目的在將異議人士羅織入罪。

根據「巴勒斯坦行動」官網上的說法，該組織的目標是為「終止全球參與以色列政權的種族滅絕與種族隔離行動」。

自2023年10月7日巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）在以色列南部發動襲擊後，以色列對加薩（Gaza）展開毀滅性軍事行動，「巴勒斯坦行動」從此受到關注。

川普自重返白宮、展開第二任期以來，便指示所屬將所謂的「極左團體」列為恐怖組織。

美國這次同時將義大利的A/I Collective，以及支持巴勒斯坦的Masar Badil列為「恐怖組織」。

美國國務院發言人皮格特（Tommy Piggot）表示，這3個團體都是「暴力極左恐怖組織」。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，華府會動用一切經濟手段來對抗極左團體，「切斷其資金鏈…直到剷除為止」。

「巴勒斯坦行動」共同創辦人阿莫里（HudaAmmori）表示，英國的禁令與美國的恐怖團體認定，「應該是一記警鐘，提醒所有關心言論自由與公民權利的人」。

今年4月，國際特赦組織（Amnesty International）曾表示，美國、以色列及俄羅斯領導人在鎮壓異議的行動中，試圖強加一種「具掠奪性的」新世界秩序。