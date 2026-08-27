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川普宣布國家緊急狀態！原因曝光 恐劍指中國

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普24日在白宮。路透
美國總統川普24日在白宮。路透

路透與法新社報導，美國總統川普26日簽署行政命令，以外國供應的電力設備可能使美國電網出現國安漏洞為由，宣布國家進入緊急狀態，並禁止企業購買、進口或安裝部分外國製設備。命令並未點名中國，但中國製電網零組件多年來一直令美國官員憂心。

白宮表示，外國製造的「大型電力系統」（bulk-power system）設備可能存在國安弱點，對美國構成「異常且非比尋常的外國威脅」。大型電力系統是由高壓輸電線路、變電所及發電廠構成，負責將電力輸送至全美各地的骨幹網路。

根據行政命令，企業不得在美國購買或安裝某些外國製大型電力系統設備，禁令也涵蓋可能造成網路安全或營運風險的關鍵軟體與數位功能。命令另要求能源部長針對已投入使用的相關設備設定繼續運作條件。

川普在命令中表示，人工智慧資料中心及其他先進科技計畫快速發展，使美國比以往任何時候都更依賴穩定供電，一旦電網癱瘓，造成的破壞將遠比過去嚴重。

命令並警告，外國製設備的軟體中可能藏有數位「後門」，讓其他國家透過祕密存取管道控制或關閉設備。相關限制適用於遭美國武器禁運或制裁的國家，以及川普政府認定其政府行為損害美國利益的國家。

路透去年曾報導，美國專家拆解連接電網的設備、檢查安全問題時，在部分中國製太陽能變流器中發現產品文件未列出的可疑通訊裝置。歐盟執委會今年稍早也決定，禁止由公共資金支持的能源計畫使用中國製變流器。

華府過去也曾以類似國安理由施壓盟國，要求將華為及中興通訊排除在新建行動通訊網路之外，主張北京可能迫使兩家公司從事間諜活動或破壞基礎設施。兩家公司後來均被美國監管機關列入黑名單。

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