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敲定2028年開庭 911主嫌將面臨審判

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導
穆罕默德（Khalid Sheikh Mohammed）2008年因涉嫌參與造成近3000人死亡的911事件。美聯社資料照
穆罕默德（Khalid Sheikh Mohammed）2008年因涉嫌參與造成近3000人死亡的911事件。美聯社資料照

多家美國媒體引述法官裁決報導，軍事法庭將於2028年6月開始審判涉嫌策劃911恐怖攻擊的主嫌。

法新社報導，在2003年3月於巴基斯坦被捕之前，穆罕默德（Khalid Sheikh Mohammed）被視為蓋達組織（Al-Qaeda）領袖賓拉登（Osama bin Laden）的手下要角之一。

他被關押在中央情報局（CIA）的秘密拘留設施3年，之後於2006年被送抵古巴關達那摩灣（Guantanamo Bay）的美軍基地。

國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，軍事審判法官、空軍中校施拉馬（Michael Schrama）今天駁回檢方提出的2027年1月開庭方案，改將審判日期訂在約18個月後。

在此審判日期公布前，聯邦上訴法院去年夏天以意見分歧的判決，撤銷一項可能達成的協議。根據這項協議，穆罕默德原本可以認罪，來換取免於死刑的風險。

穆罕默德2008年因涉嫌參與造成近3000人死亡的911事件，被以戰爭罪和謀殺罪起訴並提訊。

起訴穆罕默德及其他共犯的歷程延宕多年，歐巴馬政府時期建立的軍事委員會制度首度接受考驗，有時甚至引發針對相關規則的漫長法律挑戰。

辯護律師也主張，案件之所以延宕是因為據他們所稱，政府試圖隱瞞被押人員在轉移至關達那摩灣之前，於中情局祕密監獄遭受酷刑的細節。

穆罕默德 巴基斯坦 恐怖攻擊

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