德州限制變裝皇后公開表演 美聯邦法官再判違憲

美國一名聯邦法官昨天再次阻止德州限制公開變裝表演的法律，並二度裁定這項在共和黨占優勢州通過的立法，侵犯了美國憲法所保障的言論自由。

德州聯邦地方法院法官希特納（David Hittner）在判決書中寫道：「對於那些認為本案所述活動令人反感的人來說，解決方案相對簡單…不要參加即可。」這是希特納第二度認定這項措施違反憲法第一修正案。

路透社報導，這項名為「德州參議會第12議案」（Senate Bill 12）的立法先前曾於2023年遭希特納否決，但在上訴期間獲准於2026年生效。

希特納在裁決中指出，這項法律「因定義含糊而違憲」，並補充表示，從桃莉芭頓（DollyParton）、「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）到麥莉希拉（Miley Cyrus）等表演者，如果他們的表演被視為「具有性暗示」，都可能面臨處罰。

德州檢察長派克斯頓（Ken Paxton）的辦公室曾為該法辯護。這項法律禁止在公共場所或18歲以下未成年人可能目睹的場所中，展示「利用配件或假體誇大男女第二性徵的性暗示動作」。

目前正在競選聯邦參議員的共和黨籍派克斯頓批評這項裁決是「一項嚴重錯誤的決定，不僅危及我們的下一代，更是對德州價值觀的冒犯」。

反對人士則批評這項法律適用範圍過於廣泛，且意圖明確針對LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別者）表演者。

代表原告的德州美國民權聯盟（ACLU of Texas）資深專任律師克羅斯特伯（Brian Klosterboer）透過聲明表示：「今天的裁決證實了州議會試圖禁止變裝表演的舉措，自始至終都違憲。」

「變裝表演歷史悠久，是無數德州人快樂與解放的避風港，這項文化絕不會消失。」