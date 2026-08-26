川普盟友拿下兩場共和黨初選 鞏固川普黨內聲勢

美國總統川普今天取得亟需的兩場勝利，他支持的候選人在南卡羅來納州與奧克拉荷馬州的共和黨初選決選中雙雙勝出。美國媒體預測，這會進一步強化他表示自己仍牢牢掌握黨內選民的說法。

美國有線電視新聞網（CNN）與美國國家廣播公司（NBC）預測，共和黨籍聯邦參議員達琳．葛蘭姆．諾多恩（Darline Graham Nordone）在南卡州擊敗資深聯邦眾議員諾曼（Ralph Norman），將代表共和黨參加11月期中選舉，競逐該州聯邦參議員席次。

諾多恩的兄長是已故的南卡州共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）。在葛蘭姆去世後，他的參院懸缺席次由胞妹諾多恩接任，直到明年1月任期結束為止。

川普（Donald Trump）積極為諾多恩站台，不但親赴當地為她助選，還呼籲支持者就當作他的名字也在選票上，投票支持她。

在奧克拉荷馬州，川普支持的馬澤依（MikeMazzei）在共和黨州長初選決選中擊敗該州檢察長德拉蒙（Gentner Drummond），川普曾批評德拉蒙是「假共和黨人」。

這兩場勝利為川普止住近期頹勢。在本輪共和黨初選中，他背書的候選人已輸掉10場黨內競選，且僅過去兩週就輸掉6場。同時，他自己的民調支持率也大幅下滑。

川普先前親自至南卡州為諾多恩站台，並在投票前夕舉辦電話造勢活動。

川普本月21日在造勢場合上呼籲支持者：「所以我真的希望你們就當作，我的名字也在這張選票上。」

此外，支持川普的政治組織「讓美國再次偉大公司」（MAGA Inc.）已花費逾82萬7000美元透過電話及簡訊拉票，在今年黨內初選期間罕見動用其儲備資金。