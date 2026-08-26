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葛蘭姆胞妹黨內初選勝出 曾坦言不熟台灣等國安議題

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導
葛蘭姆胞妹諾多恩在南卡州共和黨參議員初選決選勝出，將代表共和黨參加11月大選。美聯社
葛蘭姆胞妹諾多恩在南卡州共和黨參議員初選決選勝出，將代表共和黨參加11月大選。美聯社

美國媒體預測，已故聯邦參議員葛蘭姆胞妹達琳．葛蘭姆．諾多恩，今天在南卡羅來納州聯邦參議員席次的共和黨初選決選中勝出。她日前在被問及台灣與南海是否涉及美國國安利益時，坦言自己「對國家安全議題沒有那麼了解」。

綜合路透社和美聯社報導，達琳．葛蘭姆．諾多恩（Darline Graham Nordone）在兄長葛蘭姆（LindseyGraham）7月11日去世後，獲任命暫代參議員席位至明年1月初。她今天在黨內初選決選擊敗對手、聯邦眾議員諾曼（Ralph Norman）後，將在11月期中選舉爭取一個完整的6年任期。

不過本月18日的辯論會中，政治素人的她被問到台灣與南海是否涉及美國國安利益時，坦言：「我對國家安全議題沒有那麼了解。」由於國安議題是她兄長在參院立足的關鍵領域，她的回答讓現場觀眾備感訝異。

她轉而聚焦國內事務，包括支持川普的移民政策和反墮胎立場。

諾多恩並無公職經驗，過去擔任的職務專注在提倡身心障礙者權益。

62歲的諾多恩今天勝出後，將在11月期中選舉對上民主黨候選人、兒科醫師安德魯斯（AnnieAndrews），在深具保守色彩的南卡州，外界普遍看好她勝選。

這場初選是今年期中選舉中，檢驗川普政治影響力的多場考驗之一。他試圖運用自身影響力，阻止民主黨奪取國會眾議院和參議院的主導權。

但在本屆選舉週期，川普背書的候選人成績好壞參半。民調顯示，消費物價上漲與對伊朗戰爭的不滿，繼續拖累他的支持度。

根據昨天聯邦選舉委員會申報的資料，川普的超級政治行動委員會（Super PAC）MAGA Inc共為諾多恩投入82萬7711美元（約新台幣2636萬元）助選。這是川普罕見透過超級PAC動用政治資金支持屬意人選。

南卡羅來納州在川普3次參選總統時均給予壓倒性支持，但今年11月的期中選舉，該州的國會席次預計不會成為決定國會控制權歸屬的關鍵戰場。

本月稍早，諾多恩與諾曼在10人參選的共和黨初選中分居一二，但兩人都未獲得足夠支持，因此進入今天的決選。

國安 初選 共和黨

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