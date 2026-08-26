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美國家族血案！男子被父母要求搬走數周後返家行兇 4童在內8人遇害

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國蒙大拿州比靈斯發生家族命案，圖為遇害的蘭登（左）與夏洛特．蓋基爾。美聯社
美國蒙大拿州比靈斯發生家族命案，圖為遇害的蘭登（左）與夏洛特．蓋基爾。美聯社

美聯社報導，美國蒙大拿州比靈斯（Billings）市郊一處住宅發生家族血案。罹難者親屬表示，一名男子在父母要求他搬出去數周後，趁家人共進周日晚餐時殺害8名親屬，其中包括4名兒童。

連結：https://x.com/europa/status/2092431842335187250?s=20

死者包括凶嫌的妹妹蓋基爾（Megan Ghekiere），以及她與前夫愛爾蘭（Brad Ireland）的13歲兒子歐文（Owen Ireland）與7歲女兒克蘿伊（Chloe Ireland）。蓋基爾與現任丈夫的兩名繼子女，即15歲的蘭登（Landon Ghekiere）與12歲的夏洛特（Charlotte Ghekiere）同樣遇害。蓋基爾的父母達納與芭布．史密斯（Dana and Barb Smith），以及祖母伊芙琳（Evelyn Smith）也死於槍下。

這家人原本來自西雅圖地區，後來陸續搬到蒙大拿州，蓋基爾在當地認識後來的第二任丈夫亞當（Adam Ghekiere）。鄰居兼家族友人莫瑟（Jennifer Mercer）透露，史密斯一家是重組家庭，死者橫跨4個世代，從一名坐輪椅的90多歲曾祖母到一名7歲女童。她形容這家人「非常相親相愛、關係親密」，並表示：「我們可以確定的是，夏洛特是英雄。她打電話報警，試圖拯救自己的家人。」

愛爾蘭表示，槍手是44歲的艾倫．史密斯（Alan Smith）。艾倫搬到蒙大拿州與父母同住多年，數周前才被要求搬出去，23日晚間突然返回住宅。當時史密斯一家正在進行每周一次的家庭聚餐，亞當則因工作不在場。艾倫殺害祖母、父母、妹妹以及4名兒童，隨後縱火焚燒房屋並企圖逃跑，但遭執法人員攔截。

警方案發當晚趕到現場，並在房屋完全陷入火海前聽到後方傳出槍聲。由於必須等到現場安全獲得確保後才能展開滅火，消防工作因此延誤，讓大火迅速吞噬整棟住宅。消防人員持續滅火至24日凌晨1時左右。調查人員25日證實共有8名死者，嫌疑人則因自戕受槍傷，之後死亡。

艾倫曾就讀大學，但一直無法找到或保住工作，也查不到被捕或遭控犯罪紀錄。愛爾蘭表示，艾倫是個「隱士」，每天大部分時間都待在房間裡使用電腦，沒有人知道他整天在裡面做什麼。據他所知，艾倫過去從未有過暴力行為，但有時會言語辱罵他人，「有很多警訊，也有很多人曾經出聲示警，但沒有人聽。」

在比靈斯機場工作的亞當表示，他趕到時房子已陷入火海，2小時後得知妻兒遇害。他說，家庭聚餐通常在周五舉行，孩子原本不應該在場。他談到艾倫時說：「我不認為他預料到我的孩子會在那裡。就連『怪物』都不足以形容他的所作所為。」

美國蒙大拿州比靈斯史密斯家族命案案發現場，攝於25日。美聯社
美國蒙大拿州比靈斯史密斯家族命案案發現場，攝於25日。美聯社

血案 父母 美國

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