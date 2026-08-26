川普冠名甘迺迪中心爭議延燒 法院聽證27日登場

美國總統川普政府今天表示，如果法院阻擋政府整修甘迺迪表演藝術中心，則這座知名地標建築最終可能因破舊而面臨拆除命運。法院預訂27日舉行聽證會。

法新社報導，根據美國司法部的一份文件，民主黨人士提出反對，試圖叫停甘迺迪中心為期兩年的整修工程，也要阻止中心名稱冠上川普的名字。

司法部這份聲明雖未明確說要拆除，但強調若無川普的翻修計畫與募款努力，這座建物未來安全堪慮，最終恐面臨被拆除的命運。

司法部律師梅耶斯（Brantley Mayers）寫道：「如果不整修，甘迺迪中心將成為一座不安全且破敗的建築，而最終必須拆除。」

司法部律師這番拆除警語，讓甘迺迪中心的整修與冠名爭議再度白熱化。

梅耶斯表示，川普政府已成功向國會爭取2億5800萬美元的修繕經費，還吸引到新的捐款者；他說總統的行動若獲得肯定，對於凝聚支持者至關重要。

川普欽點的甘迺迪中心董事會最近經過投票，決定技巧性在建築名稱下加註「經總統川普整修與翻新」字樣，並將周邊場地更名為「川普總統廣場」（President Donald J. Trump Plaza）。

民主黨聯邦眾議員畢提（Joyce Beatty）反對將中心名稱掛上川普姓名。畢提兼具甘迺迪中心的當然董事身分。

她認為甘迺迪中心既然是為永久紀念前總統甘迺迪，那麼改名只有國會才能決定。

此案經過8個多月的拉鋸，最先在2025年12月：川普主導的董事會首度將川普名字掛上甘迺迪中心（John F. Kennedy Center for the Performing Arts）外牆上；畢提隨即對川普政府和甘迺迪中心董事會提起訴訟，指控此舉違法。

2026年5月，聯邦法院法官古柏（ChristopherCooper）裁決，在沒有國會授權情況下，這座場館不得更改法定名稱。據此，建築外牆上川普的名字於6月由工人拆除。

為甘迺迪中心的名稱爭議，法院預訂27日舉行聽證會。