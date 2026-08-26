快訊

8月27日中元普度命理師曝12大禁忌 別報真實姓名跟住址

影／東琉線渡輪擱淺上百人待救 相關單位緊急救援

豪雨沖垮路面！高雄公車陷坑洞 民眾怒轟「路像紙糊」

聽新聞
0:00 / 0:00

川普冠名甘迺迪中心爭議延燒 法院聽證27日登場

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普政府今天表示，如果法院阻擋政府整修甘迺迪表演藝術中心，則這座知名地標建築最終可能因破舊而面臨拆除命運。法院預訂27日舉行聽證會。

法新社報導，根據美國司法部的一份文件，民主黨人士提出反對，試圖叫停甘迺迪中心為期兩年的整修工程，也要阻止中心名稱冠上川普的名字。

司法部這份聲明雖未明確說要拆除，但強調若無川普的翻修計畫與募款努力，這座建物未來安全堪慮，最終恐面臨被拆除的命運。

司法部律師梅耶斯（Brantley Mayers）寫道：「如果不整修，甘迺迪中心將成為一座不安全且破敗的建築，而最終必須拆除。」

司法部律師這番拆除警語，讓甘迺迪中心的整修與冠名爭議再度白熱化。

梅耶斯表示，川普政府已成功向國會爭取2億5800萬美元的修繕經費，還吸引到新的捐款者；他說總統的行動若獲得肯定，對於凝聚支持者至關重要。

川普欽點的甘迺迪中心董事會最近經過投票，決定技巧性在建築名稱下加註「經總統川普整修與翻新」字樣，並將周邊場地更名為「川普總統廣場」（President Donald J. Trump Plaza）。

民主黨聯邦眾議員畢提（Joyce Beatty）反對將中心名稱掛上川普姓名。畢提兼具甘迺迪中心的當然董事身分。

她認為甘迺迪中心既然是為永久紀念前總統甘迺迪，那麼改名只有國會才能決定。

此案經過8個多月的拉鋸，最先在2025年12月：川普主導的董事會首度將川普名字掛上甘迺迪中心（John F. Kennedy Center for the Performing Arts）外牆上；畢提隨即對川普政府和甘迺迪中心董事會提起訴訟，指控此舉違法。

2026年5月，聯邦法院法官古柏（ChristopherCooper）裁決，在沒有國會授權情況下，這座場館不得更改法定名稱。據此，建築外牆上川普的名字於6月由工人拆除。

為甘迺迪中心的名稱爭議，法院預訂27日舉行聽證會。

甘迺迪 川普 民主黨

延伸閱讀

美最高法院暫解禁令 川普限制郵寄投票獲階段勝利

川普政府遇法律挫敗後祭新規 擬調高H-1B簽證費

川普限制郵寄選票！最高法院助清掃障礙 期中選舉面臨變數

期中選舉／民主黨掌眾院機率高 庫許納密會傑佛瑞斯

相關新聞

美國家族血案！男子被父母要求搬走數周後返家行兇 4童在內8人遇害

美聯社報導，美國蒙大拿州比靈斯（Billings）市郊一處住宅發生家族血案。罹難者親屬表示，一名男子在父母要求他搬出去數周後，趁家人共進周日晚餐時殺害8名親屬，其中包括4名兒童。

加拿大對等反制美國關稅 安大略省省長嗆川普：把我們當中共

美國與加拿大爆發貿易戰，引發互課關稅與一連串跨境叫罵。加拿大25日宣布，將對約200億美元的美國進口商品課徵最高50%關稅，以對等回應川普政府對加拿大商品課徵的關稅。加拿大安大略省省長福特（Doug Ford）則抱怨，川普現在對待加拿大，「就好像我們是中共」。

篩掉公共負擔！川普再收緊入境美國 全球移民簽證申請暫停

美國川普政府正設法篩除被認為可能需要美方援助的人士，已暫停全球移民簽證申請，以配合領事官員接受「深入培訓」。排定在美國大使館及領事館面談的申請人已收到電子郵件，告知時間正在重新安排，之後會再收到新的日期與時間通知。

川普冠名甘迺迪中心爭議延燒 法院聽證27日登場

美國總統川普政府今天表示，如果法院阻擋政府整修甘迺迪表演藝術中心，則這座知名地標建築最終可能因破舊而面臨拆除命運。法院預...

美國鄉村音樂天后桃莉芭頓辭世享壽80歲 川普下令降半旗

鄉村音樂天后桃莉芭頓(Dolly Parton)辭世，享壽80歲。川普總統於真實社群(Truth Social)發文哀悼，稱她是「有史以來最偉大的鄉村歌手之一」，並下令自今晚6時起，全美國旗降半旗致哀一周。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。