美兩黨掀選區重劃大戰 搖擺席次急遽萎縮

美國期中選舉11月登場，聯邦眾議院435個席次將全數改選，但最新報告指出，多數選區結果幾乎已成定局，僅38個選區具競爭性，其中更只有半數被視為勝負難料的關鍵選區。

法新社報導，被稱為「傑利蠑螈」（gerrymandering）的選區劃分現象近年愈來愈嚴重，這是一種透過重新劃分選區來讓特定政黨受益的做法，正持續掏空選民結構的中間地帶，而最新選區地圖上的爭奪戰，造成的撕裂更甚以往。

美國無黨派網站「庫克政治報告」（The CookPolitical Report）評估，在這次選戰中，只有38個眾議院選區具競爭性，其中僅半數被視為勝負難料的關鍵選區。在總統大選中，勝負差距僅有個位數百分比的選區數量，同樣正在迅速減少。

美國聯邦參議院前資深幕僚柯內舒斯基（AndrewKoneschusky）說：「傑利蠑螈最大的問題在於破壞了代議民主制的基本前提…本應由選民選擇代表，而不是反過來。但在傑利蠑螈的操作下，變成政客在挑選他們的選民。」

兩黨不再遵守每10年普查後重劃選區的默契，強行推翻既有地圖，導致選區競爭力在短短數月內急遽崩塌。這也使國會議員們不再害怕對立政黨的挑戰，反而更忌憚來自同黨內部的極端競爭。

這一切始於美國總統川普，他敦促共和黨執政州重劃選區地圖，以保住共和黨在眾議院的微弱多數優勢。德州率先行動，民主黨執政的加州隨即以自訂的選區地圖展開反制；而最高法院4月限縮「投票權法」（Voting Rights Act）適用範圍的裁決，更為南方各州的共和黨人開啟重劃選區的大門。

這場大戰的犧牲品，正是那些原本兩黨都有機會勝選的中立搖擺席次。儘管部分選區地圖仍處於法律訴訟階段，但多數預估認為共和黨將因此增加約10個席次，在民主黨只需多拿幾席就能過半的國會中，這已足以一舉定乾坤。