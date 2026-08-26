Meta陷青少年成癮訴訟 彭博：審理期間與各州談和解

彭博（Bloomberg News）今天引述知情人士報導，MetaPlatforms已就一宗訴訟與美國各州檢察長研議可能在審理期間達成和解。這起訴訟指控Meta故意將臉書（Facebook）與Instagram設計成讓年輕使用者易於上癮。

報導傳出之際，加州一家聯邦法院正在審理由29州提出的相關訴訟。這是目前針對社群媒體造成青少年傷害控訴中，受到最高度關注的案件之一。

Meta以及加州、科羅拉多州、肯塔基州和紐澤西州的檢察長辦公室，在正常辦公時間以外均未立即回應置評請求。

多名州檢察長今晚發布通知，告知媒體將舉行記者會。其中，內華達州檢察長福特（Aaron Ford）辦公室表示，計劃宣布「一項涉及一家領先科技公司的重大消費者保護和解」。

這些訴訟屬於更廣泛的法律訴訟浪潮之一。美國各州、地方政府、學區及個人指控Meta及其他社群媒體助長全國性青少年心理健康危機。

這起聯邦法院審理涵蓋科羅拉多州、加州、肯塔基州及紐澤西州檢察長提出的指控，指控Meta違反各州消費者保護法。

這起審理同時涉及29州提出的另一項指控，指Meta違反聯邦「兒童線上隱私保護法」（COPPA），在明知使用者為兒童下，未通知家長或取得家長同意即蒐集個人資料，並利用這些資料訓練機器學習及生成式人工智慧（AI）模型。

Meta否認相關指控，表示他們一直致力於保護兒童使用者。