快訊

8月27日中元普度命理師曝12大禁忌 別報真實姓名跟住址

影／東琉線渡輪擱淺上百人待救 相關單位緊急救援

豪雨沖垮路面！高雄公車陷坑洞 民眾怒轟「路像紙糊」

聽新聞
0:00 / 0:00

美國移民局7月逮捕近5萬人 創川普第二任內單月新高

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導

根據官方最新數據，美國移民暨海關執法局（ICE）7月逮捕近5萬人，創下川普政府第二任期以來，單月最高逮捕紀錄。

美聯社報導，儘管今年稍早的移民執法策略，從高調掃蕩轉為相對節制，不過逮捕人數激增顯示，大規模驅逐的政策仍持續進行。

根據ICE提供加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）「驅逐資料計畫」（Deportation Data Project）數據，7月逮捕人數共4萬9571人，較前一個月的4萬3021人增加15%。

川普上任前一個月，移民逮捕人數略高於8000人，其中多數是從市立或州立監獄移交ICE、準備驅逐出境的移民。川普上任第一年，隨著政府放寬ICE逮捕地點與對象限制，挹注數十億美元經費強化機構，逮捕人數開始攀升。

根據透過「資訊自由法」（Freedom of InformationAct）所取得數據，到了12月，逮捕人數已躍升至4萬177人以上。

明尼蘇達州1月發生2起致命槍擊案，引發抗議並招致民主黨議員強烈不滿，逮捕人數在2月回落至近3萬人。經過數月停滯，6月逮捕人數躍升至4萬3000人，7月又進一步增至約4萬9500人。

國土安全部長穆林（Markwayne Mullin）今年稍早在任命聽證會上，曾承諾不讓ICE再成為新聞頭條，暗示政府移民打擊行動可能轉趨溫和。

不過自穆林上任以來，已有多起移民與ICE人員交手遭槍擊致死事件。數據顯示，穆林並未讓ICE偏離川普所期望的大規模驅逐移民。

德州與佛羅里達州7月逮捕人數合計近2萬人，顯示這兩州對川普政策的重要性與日俱增。兩地都積極與ICE簽署所謂287(g)協議，讓地方與州執法機關實質成為聯邦掃蕩移民的延伸力量。

逮捕人數激增之際，ICE去年夏天獲國會挹注數十億美元經費，並已招募1萬2000名新官員與探員。

移民 川普 美國

延伸閱讀

川普政府遇法律挫敗後祭新規 擬調高H-1B簽證費

史上最大規模…川普政府擬撤銷20萬人簽證 鎖定申請政庇者

川普打擊移民新一波 擬撤銷庇護申請者非移民簽證

美航艦水手父親遭ICE拘留 國土安全部：軍人家屬也須守法

相關新聞

美國家族血案！男子被父母要求搬走數周後返家行兇 4童在內8人遇害

美聯社報導，美國蒙大拿州比靈斯（Billings）市郊一處住宅發生家族血案。罹難者親屬表示，一名男子在父母要求他搬出去數周後，趁家人共進周日晚餐時殺害8名親屬，其中包括4名兒童。

加拿大對等反制美國關稅 安大略省省長嗆川普：把我們當中共

美國與加拿大爆發貿易戰，引發互課關稅與一連串跨境叫罵。加拿大25日宣布，將對約200億美元的美國進口商品課徵最高50%關稅，以對等回應川普政府對加拿大商品課徵的關稅。加拿大安大略省省長福特（Doug Ford）則抱怨，川普現在對待加拿大，「就好像我們是中共」。

篩掉公共負擔！川普再收緊入境美國 全球移民簽證申請暫停

美國川普政府正設法篩除被認為可能需要美方援助的人士，已暫停全球移民簽證申請，以配合領事官員接受「深入培訓」。排定在美國大使館及領事館面談的申請人已收到電子郵件，告知時間正在重新安排，之後會再收到新的日期與時間通知。

川普冠名甘迺迪中心爭議延燒 法院聽證27日登場

美國總統川普政府今天表示，如果法院阻擋政府整修甘迺迪表演藝術中心，則這座知名地標建築最終可能因破舊而面臨拆除命運。法院預...

美國鄉村音樂天后桃莉芭頓辭世享壽80歲 川普下令降半旗

鄉村音樂天后桃莉芭頓(Dolly Parton)辭世，享壽80歲。川普總統於真實社群(Truth Social)發文哀悼，稱她是「有史以來最偉大的鄉村歌手之一」，並下令自今晚6時起，全美國旗降半旗致哀一周。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。