美國移民局7月逮捕近5萬人 創川普第二任內單月新高

根據官方最新數據，美國移民暨海關執法局（ICE）7月逮捕近5萬人，創下川普政府第二任期以來，單月最高逮捕紀錄。

美聯社報導，儘管今年稍早的移民執法策略，從高調掃蕩轉為相對節制，不過逮捕人數激增顯示，大規模驅逐的政策仍持續進行。

根據ICE提供加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）「驅逐資料計畫」（Deportation Data Project）數據，7月逮捕人數共4萬9571人，較前一個月的4萬3021人增加15%。

川普上任前一個月，移民逮捕人數略高於8000人，其中多數是從市立或州立監獄移交ICE、準備驅逐出境的移民。川普上任第一年，隨著政府放寬ICE逮捕地點與對象限制，挹注數十億美元經費強化機構，逮捕人數開始攀升。

根據透過「資訊自由法」（Freedom of InformationAct）所取得數據，到了12月，逮捕人數已躍升至4萬177人以上。

明尼蘇達州1月發生2起致命槍擊案，引發抗議並招致民主黨議員強烈不滿，逮捕人數在2月回落至近3萬人。經過數月停滯，6月逮捕人數躍升至4萬3000人，7月又進一步增至約4萬9500人。

國土安全部長穆林（Markwayne Mullin）今年稍早在任命聽證會上，曾承諾不讓ICE再成為新聞頭條，暗示政府移民打擊行動可能轉趨溫和。

不過自穆林上任以來，已有多起移民與ICE人員交手遭槍擊致死事件。數據顯示，穆林並未讓ICE偏離川普所期望的大規模驅逐移民。

德州與佛羅里達州7月逮捕人數合計近2萬人，顯示這兩州對川普政策的重要性與日俱增。兩地都積極與ICE簽署所謂287(g)協議，讓地方與州執法機關實質成為聯邦掃蕩移民的延伸力量。

逮捕人數激增之際，ICE去年夏天獲國會挹注數十億美元經費，並已招募1萬2000名新官員與探員。