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美國麻疹疫情升溫 賓州35年來首度出現死亡病例

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導

美國賓州當局表示，該州出現2起麻疹死亡病例。麻疹是一種傳染性極強但可預防的疾病，在美國麻疹疫情持續升溫之際，疫苗接種率卻呈下降趨勢。

法新社報導，這是全美今年首度通報麻疹死亡病例，也是賓州35年來首度有人死於麻疹。

賓州衛生當局表示，這2名死者都是蘭卡斯特郡（Lancaster County）居民，皆未接種麻疹疫苗。

美國2025年有3人死於麻疹，其中包括2名兒童。

透過疫苗接種，美國於2000年宣布根除麻疹。但隨著疫苗覆蓋率持續下滑及對衛生主管機關的不信任與日俱增，麻疹疫情近年捲土重來。

外界指責總統川普的衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）大力散播反疫苗言論，助長對於早已經過充分研究而且證實有效疫苗的不信任，嚴重加劇這場危機。

美國小兒科學會（American Academy of Pediatrics）主席拉辛（Andrew Racine）在聲明中表示：「在麻疹從美國根除數十年後，看見有人死於一種本可透過疫苗預防的疾病，而這種疫苗自1970年代起就已廣泛使用，實在令人痛心。」

他說，醫界呼籲我們的領導人鼓勵接種疫苗，以阻止麻疹傳播。

拉辛說：「讓我們回到那個時候，麻疹只是兒科醫師在教科書裡看到的病例，而不是出現在診間裡的疾病。」

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）資料，2026年美國已通報超過2770起麻疹確診病例，超越2025年的2289起。美國單一年份麻疹病例最高紀錄出現在1991年，當年共有9643例。

麻疹會引起發燒、呼吸道症狀和皮膚疹，部分情況下還可能併發更嚴重肺炎或腦炎，可能導致長期後遺症甚至死亡。

在1960年代初麻疹疫苗問世前，美國每年有數以百計兒童死於麻疹；時至今日，麻疹每年仍在全球造成數以萬計人病歿。

麻疹 疫情 美國

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