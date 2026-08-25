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川普打擊移民新一波 擬撤銷庇護申請者非移民簽證

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導

美國國務院今天表示，計劃撤銷曾申請或正申請庇護的外籍人士，其手中持有的商務或觀光簽證。據傳受影響的此類簽證多達20萬件，恐成為美國史上最大規模的單次簽證撤銷行動。

路透社報導，美國總統川普政府今天表示，計劃撤銷曾申請或正申請庇護身分外籍人士的非移民簽證（商務或觀光簽證），這是他大規模打擊移民行動的最新措施。

國務院發言人表示，針對以短期訪客身份入境，曾申請或正申請美國庇護的外籍人士，國務院正與國土安全部協調，識別並撤銷其持有的非移民簽證。

媒體引述國務院文件及2名官員說法，計劃遭撤銷非移民簽證的外籍人士，人數可能多達20萬人。國務院的聲明並未說明這項作法將撤銷多少簽證。

國務院將撤銷2016年至2026年間核發的B1與B2簽證（商務或觀光簽證），持有人須是曾申請或正在申請庇護者。

簽證撤銷不一定會立即導致遣返，多數庇護案正在審理程序中的人，身分將被重新歸類，但將失去商務或觀光客身分。

美國副國務卿藍道（Christopher Landau）今天稍早在X平台聲稱，美國移民系統「長期以來充斥著明顯無理的庇護申請」。

國務院本月稍早表示，川普政府任內已撤銷逾17萬5000件外籍人士簽證。

川普全力打擊移民，撤銷簽證與綠卡，實施強行遣返等措施。他表示此舉旨在提升國內安全。不過人權團體表示，這波打擊行動已侵犯言論自由與正當法律程序的權利，營造不安環境，少數族裔更憂心因此遭到歧視。

儘管川普2024年競選時，以遏止非法移民為訴求主軸，但他的政府也讓合法移民的申請變得更難，例如對特定工作簽證申請人加徵高額費用，這些措施已面臨法律挑戰。

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