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非裔作家評右翼網紅柯克被炒 華郵遭仲裁須復聘

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導

「華盛頓郵報」今天被裁定，須恢復專欄作家阿提亞的職務。美國保守派網紅柯克去年遇刺身亡後，她因在社群媒體發文遭華郵解僱。

法新社報導，柯克（Charlie Kirk）去年9月在猶他州一所大學校園遭槍殺，在右派政壇掀起波瀾，美國總統川普也揚言對「激進左派」展開打壓。

事發過後，阿提亞（Karen Attiah）在社群媒體發文指出，她不會對柯克遇刺一事致哀，並轉發柯克過去對非裔女性的種族歧視言論。

根據「華盛頓郵報」（The Washington Post）自家報導，她因犯下「嚴重不當行為」且違反社群媒體守則，而遭到解僱。

一名仲裁員今天裁定華郵須復聘阿提亞，並補發積欠薪資。裁決書中寫道，華郵解僱阿提亞「缺乏正當且充分的理由」。

阿提亞在社群平台X上發文表示，對這項裁決感到「高興」，並稱自己當初是因「說出真相」而被迫離職。

華郵表示，尊重仲裁程序，但拒絕進一步置評。

阿提亞在華郵任職長達11年，並在被解僱時指出，她是「華郵最後僅剩的非裔全職社論專欄作家」。

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