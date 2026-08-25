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美農民慘兮兮、今明兩年恐都賺不到錢 九大作物種植戶估虧630億美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
柴油與肥料成本飆漲，加上極端氣候打擊收成，美國農民面臨40年來最嚴重財務危機。示意圖。路透
柴油與肥料成本飆漲，加上極端氣候打擊收成，美國農民面臨40年來最嚴重財務危機。示意圖。路透

美國玉米帶農民正面臨40年來最嚴重的財務危機。他們原本就受到美中貿易戰與穀價低迷重創，如今美伊戰事又推高柴油和肥料價格，極端氣候也打擊收成。有農民直言，照目前情況，未來兩年恐怕都得慘賠。

根㩀金融時報，一種種植用的磷肥，10年前每噸470美元，現已漲破900美元；全美柴油均價也從戰前的每加侖3.81美元，飆到5.45美元。

Axios引述一名經營約1,100英畝農地的農民報導，他今年柴油支出將比1月時增加2萬至2.5萬美元。照目前的生產成本，今年根本不可能獲利。

在愛荷華州北部務農、曾任全美玉米種植者協會主席的強生（Pam Johnson）表示，伊朗戰事帶來太多不確定性，「估計未來兩年，農民都賺不到錢」。

美國農業事務聯合會估計，如果政府不出手紓困，包括玉米在內的九種主要作物，農民今年將虧損310億美元，明年再虧320億美元。其中，玉米農今年每英畝預計虧損131美元，明年增至167美元；黃豆農今年每英畝虧80美元，明年增至138美元。

乾旱和高溫也打擊收成。在內布拉斯加州種玉米和黃豆的John Dittrich說：「旱象愈來愈嚴重，雨愈來愈猛，風也愈來愈強。」極端天氣與成本上漲帶來的風險，是他務農44年來最高。

川普政府6月提出110億美元緊急援助方案，但農業團體認為杯水車薪。而川普上周宣布，對最多30萬噸進口牛肉暫時放寬關稅90天，希望能平抑物價，卻惹怒畜牧業者。

路透報導，美國12月交割的玉米期貨本月已上漲10%至每英斗5.15美元，創2023年來新高。食品研究所執行長Brian Choi表示，玉米價今年來大漲近20%，最終將轉嫁給消費者，推高食品價格。

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