美最高法院暫解禁令 川普限制郵寄投票獲階段勝利

美國最高法院今天裁定解除下級法院禁令，暫時允許總統川普限制郵寄投票的行政命令部分生效，讓他在11月期中選舉前獲得階段性勝利。

法新社報導，共和黨籍的川普於3月簽署行政命令，試圖在11月期中選舉前限制郵寄投票，但這項命令隨即面臨多起法律挑戰。

民主黨主政的多個州控告川普政府，理由是根據美國憲法，掌控選舉行政事務的廣泛權力屬於各州，而非聯邦政府。

麻薩諸塞州聯邦地區法院原本阻止執行這項行政命令，但最高法院今天解除了法官的暫緩執行令，暫時允許川普的部分指令得以推進。

最高法院多數派在一份未署名的意見書中表示：「地區法院缺乏管轄權來阻止政府嘗試執行」這項行政命令。

不過，大法官們在進一步訴訟審理前，尚未針對本案實質內容做出最終判決。

大法官們指出：「本院對這項申請的處理，並不意味著政府為執行行政命令所採取的任何措施都必然合法。關於這一點，時間會證明一切。」

由9名成員組成的最高法院中，3位自由派大法官對這項裁決表示異議。

聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）稱這項裁決是「恥辱」，並表示川普「希望讓美國人更難投票，這樣民眾就無法就生活成本飆漲、不合法的戰爭及他執政特點的猖獗腐敗，向他追究責任」。

普遍被外界看好為下屆民主黨總統候選人的加州州長紐松（Gavin Newsom）表示，加州將就此事另提訴訟。

然而，根據路透社報導，最高法院並未對法官塔萬尼（Indira Talwani）於8月11日發布的另一項禁制令採取行動。

塔萬尼的這項禁制令阻止美國郵政管理局（USPS）在全國範圍內執行更嚴格的郵寄投票規定。塔萬尼是在數個投票權團體提起的另一場訴訟中發布這項禁令。

美國司法部曾敦促最高法院明確表明法院的行動同時適用於塔萬尼的兩項禁制令，但大法官今天並未這麼做。

這兩起訴訟都指控川普的行政命令違憲。