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最新民調出爐！2028總統大選假想對決 魯比歐略勝范斯

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導
美國2028年總統大選共和黨對決民主黨候選人的多個假想組合中，國務卿魯比歐（右）在多數情況下表現略優於副總統范斯（左）。 路透社
美國2028年總統大選共和黨對決民主黨候選人的多個假想組合中，國務卿魯比歐（右）在多數情況下表現略優於副總統范斯（左）。 路透社

最新民調顯示，美國2028年總統大選共和黨對決民主黨候選人的多個假想組合中，國務卿魯比歐（Marco Rubio）在多數情況下表現略優於副總統范斯（JD Vance）。

國會山莊報（The Hill）與愛默生學院（The EmersonCollege）的聯合民調發現，在與民主黨候選人的5個假想對決組合，魯比歐有4組的表現優於范斯。

民主黨籍喬治亞州聯邦參議員歐索夫（Jon Ossoff）與加州州長紐松（Gavin Newsom）對戰范斯時，都領先5個百分點；但對上魯比歐時，領先幅度分別縮小至3個及2個百分點。

與此同時，前副總統賀錦麗（Kamala Harris）以49%對45%的支持率領先范斯；魯比歐則反過來以5個百分點領先賀錦麗。

進步派民主黨籍紐約州聯邦眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez，AOC）則落後范斯2個百分點、並落後魯比歐5個百分點，成為唯一同時敗給這兩名共和黨候選人的民主黨人。

在1000名受訪者中，每個假想對決組至少有6%受訪者尚未決定支持對象；其中范斯與歐加修－柯蒂茲的假想對決組，未決定比例達11%。

這份由國會山莊報與愛默生學院聯合進行的民調，誤差範圍為正負3個百分點。

范斯與魯比歐都尚未公開表態是否參選2028年總統大選，不過在近期針對可能參與共和黨初選的選民所做民調中，兩人被視為最被看好的人選。

魯比歐曾在2016年共和黨總統初選中名列第3，落後總統川普（Donald Trump）與德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）；他去年告訴「浮華世界」（VanityFair），如果副總統有意爭取共和黨總統提名，他將禮讓范斯。

范斯今年6月表示，他將在11月期中選舉過後，與妻子烏沙（Usha Vance）討論是否參選總統；烏沙已於7月產下兩人的第4個孩子。

范斯接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「週日早晨」（Sunday Morning）主持人柯斯塔（RobertCosta）訪問時說：「我做決定的方式是，不到萬不得已，儘量不做決定。」

2028年共和黨初選將是自2012年以來，選票上首次沒有川普名字的一次。雖然川普尚未公開表態挺范斯或魯比歐，但華盛頓郵報（The Washington Post）本月稍早披露，川普近期在橢圓形辦公室告訴金主：「歸根結底，我們需要讓范斯當選。」

對於這項報導，川普表示，范斯雖「很棒」，但「現在考慮這件事還太早了」。

川普也曾提及2028年由范斯與魯比歐搭檔參選的可能性。今年6月，他表示，范斯與魯比歐將會是「極佳團隊」。

川普接受「紐約郵報」（New York Post）節目「PodForce One」主持人戴文（Miranda Devine）訪問時說：「我不知道如果他們兩個聯手，要怎麼擊敗他們。」

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