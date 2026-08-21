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交友軟體騙16歲少女到家中虐殺分屍 佛州冷血男笑著認罪求判死刑

聯合新聞網／ 綜合報導
男子用交友軟體將少女騙到自家虐殺分屍。示意圖，非當事人。圖／ingimage
男子用交友軟體將少女騙到自家虐殺分屍。示意圖，非當事人。圖／ingimage

美國佛羅里達州一名男子誘騙16歲少女到住處，在伴侶協助下毆打少女並性虐待對方一週，最後甚至殺害少女後將其分屍。日前男子出庭時在法庭上笑著認罪，絲毫沒有悔意，還主動要求法官判他死刑

據《紐約郵報》（New York Post）報導，37歲男子格瑞斯（Steven Gress）在2025年2月情人節時，透過交友App Grindr誘騙16歲少女柯賽特（Miranda Corsette）到住處。他指控少女偷走自己的戒指，和伴侶布蘭德斯（Michelle Brandes）毆打並虐待少女後將其殺害。

鄰居曾看到柯賽特出現在格瑞斯家中，格瑞斯還對鄰居抱怨：「這個婊子偷了我的戒指，不肯還我，所以我一直打她。」格瑞斯的母親也向警方供稱，曾收到格瑞斯傳送的柯賽特照片，照片顯示少女全身赤裸、遍體鱗傷，傷勢持續惡化。

警方認定少女在2月20日至24日間死亡。格瑞斯落網後供稱，布蘭德斯將撞球塞進柯賽特喉嚨，並以保鮮膜包住她的臉，他聲稱自己來不及在保鮮膜上戳洞讓她呼吸，所以才會導致少女死亡。兩人隨後將遺體載到布蘭德斯母親位於拉哥的住處，格瑞斯再用電鋸將遺體分屍，裝進垃圾袋後丟入垃圾箱。

今年8月19日出庭時，格瑞斯表示自己「沒有殺死柯賽特」，但承認參與導致她死亡的行為。他甚至辯稱少女「是自己殺死自己的」，因為她臉上的保鮮膜「可以自己拿掉」。

法官告訴格瑞斯，認罪將面臨終身不得假釋或死刑的判決，而格瑞斯毫無悔意，在法庭上笑著說：「反正不管生或死都是兩敗俱傷。」他告訴法官，自己寧願死刑而減少服刑時間，也不願接下來50幾年都在獄中度過。布蘭德斯則否認綁架及謀殺罪，案件預定10月22日進行審前聽證。

交友軟體 虐殺 死刑

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