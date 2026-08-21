阿拉斯加偏遠軍事雷達站包機墜毀 機上8人全數罹難

美軍阿拉斯加司令部表示，一架載有8人的包機今天在阿拉斯加州西部一處偏遠軍事雷達站附近墜毀，機上人員全數罹難。

綜合路透社與美聯社報導，美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration，FAA）發言人表示，這架由安克拉治包機公司「安全航空」（Security Aviation）營運的「賽斯納441型」（Cessna 441）飛機，於當地時間中午12時15分左右，墜毀在阿拉斯加紐恩漢角長程雷達站機場（Cape Newenham LRRSAirport）以西。

發言人指出，這架包機自安克拉治國際機場（Anchorage International Airport）起飛，原定飛往紐恩漢角。

阿拉斯加司令部發表聲明指出，紐恩漢角長程雷達站由太平洋空軍區域支援中心（Pacific Air ForcesRegional Support Center）管理，屬於偏遠雷達站網路的一環，負責追蹤在阿拉斯加空域及邊界沿線活動的航空器。

聲明並未提供這些人員當時執行的具體工作細節，僅稱該飛機為「民間承包飛機」。

美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board，NTSB）阿拉斯加地區負責人強生（Clint Johnson）表示，機上共有2名機師與6名乘客。