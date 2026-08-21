川習會前 美國認定美籍緬甸問題學者遭中國不當拘留

在中國國家主席習近平對美國進行國是訪問前夕，美國國務院20日將一名於6月在中國因間諜罪名被捕的美國學者認定遭到不當拘留。

紐約時報報導，美國國務院稱，這名被拘留的美國公民名為敏辛（U Min Zin），他在應中國政府邀請前往雲南參加一場學術會議後失蹤。

美國國務院主管全球公共事務的助理國務卿強生（Dylan Johnson）透過社群媒體表示：「我們呼籲北京釋放所有在中國被任意拘留或被禁止出境的美國公民」，「美國公民的安全與保障是國務院的首要任務。」

這一官方認定發布於美國總統川普（DonaldTrump）預計接待中國國家主席習近平正式訪美前約一個月。此前川普已於今年春天訪問北京。

敏辛是一位政治學者，也是一家戰略與政策組織的執行主任。該組織在緬甸創立，但在2021年緬甸發生軍事政變後總部搬遷。

敏辛居住在泰國，曾為紐約時報及其他美國新聞機構的評論版塊撰寫過有關緬甸政治的文章。

在他被捕前不到2週，緬甸總統敏昂萊（Min AungHlaing）對中國進行了為期2天的訪問。在他被捕前不到3週，川普對北京進行了國是訪問。

自重返白宮橢圓形辦公室以來，川普對中國採取了更加溫和的立場，以期實現川普與習近平政府官員所稱的「建設性戰略穩定」。敏辛的被捕讓這一進程變得複雜。

目前，他是被美國國務院正式宣布在中國被不當拘留的2名美國公民之一。另一位是地震學家陳友麟，他於2024年試圖返回美國時在北京某機場遭到拘留。陳友麟的家人此前表示，當兩國領導人在北京會晤時，川普曾向習近平交涉過他的案件。