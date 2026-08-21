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紐約首度超越舊金山灣區 科技人才數量冠全美

中央社／ 舊金山20日專電

商業房地產仲介公司世邦魏理仕集團（CBRE）近日發布報告指出，紐約首度超越舊金山灣區，成為全美科技人才就業人數最多地區；不過，若依13項指標衡量科技人才市場的整體競爭力，舊金山灣區仍排名第一。

世邦魏理仕集團連續13年發布「科技人才評分」（Scoring Tech Talent）報告，針對美國和加拿大前50大就業市場進行排名。根據其定義，科技人才包括從事20多種科技相關職務的高技能工作者，不只任職於科技公司，也分布在醫療、金融及政府等各個產業。

在科技人才市場綜合評比中，排名前6的科技人才市場與去年相同，依序是美國舊金山灣區、美國西雅圖、加拿大多倫多、美國紐約、美國奧斯汀、美國華盛頓特區。

評比使用13項指標，衡量各大市場的科技人才規模與實力、市場活力，及對企業和科技人才的吸引力。各項指標依其對創造就業和推動創新的重要程度，設定不同權重。

2025年，紐約超越舊金山灣區，成為全美科技人才人數最多的市場。

2022年至2025年間，紐約的科技人才增加3萬640人，達到39萬4300人；舊金山灣區則減少2萬3900人，降至37萬5730人。在裁員影響下，灣區科技人才就業人數減少6%。

洛杉磯時報（Los Angeles Times）另外報導，世邦魏理仕集團執行董事雅蘇柯齊（Colin Yasukochi）在記者會上表示，舊金山灣區很可能仍是AI產業與創新的核心地區。不過，過去幾輪產業週期顯示，隨著產業成長，相關發展往往會擴散到各個主要市場。

世邦魏理仕紐約顧問部門副主席科里內特（LaurenCrowley Corrinet）則表示，金融服務業很早就開始採用AI，因此紐約在這個產業上增加了不少科技工作者。

她表示，紐約市場規模龐大，足以支持企業早期成長，讓它們有能力迅速擴大。

此外，AI持續發展下，報告指出，截至2026年中，美國與加拿大具備AI技能的科技人才達到75萬1000人，較前一年增加45%；AI相關職位占美國現有科技人才職缺的31%。

在舊金山灣區，AI相關職位所占比重同期從20%升至57%；非AI科技職缺則大減73%。

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