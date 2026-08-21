加州參議員華哈布贏得眾院補選 成首名阿富汗裔議員

多家美國媒體預測，民主黨籍加州參議員華哈布（Aisha Wahab）今天將在補選中勝出，取得聯邦眾議院的席次。

路透社報導，華哈布擊敗同黨對手、舊金山灣區大眾運輸系統官員赫南德茲（Melissa Hernandez）。她將成為美國國會首名阿富汗裔議員，也是首名當選加州州議會議員的穆斯林女性及阿富汗裔人士。

華哈布宣誓就職後，將接替民主黨籍聯邦眾議員史沃威爾（Eric Swalwell）的席次。史沃威爾4月因遭指控性侵及不當行為而辭職，但他否認相關指控。華哈布就任後，民主黨在眾院將擁有213席，共和黨則有218席。

華哈布的選區是穩定的民主黨票倉，位於舊金山及聖荷西（San Jose）附近。

美國國家廣播公司新聞網（NBC）報導，在開票率已達95%的情況下，華哈布得票率超過53%，赫南德茲約47%。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）及多家媒體報導，以色列遊說團體「美以公共事務委員會」（American Israel Public Affairs Committee）旗下的「聯合民主計畫」（United Democracy Project）超級政治行動委員會（super PAC），自8月初以來已投入近250萬美元支持赫南德茲。

民主黨內部因候選人對以色列的立場不同而關係緊張之際，這個遊說團體今年在一些民主黨初選中成為批評焦點。

華哈布與赫南德茲11月將再度對決，勝選者將出任下屆聯邦眾議員，任期為2年。