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神隱1個月重返公眾視野 梅蘭妮亞：聽說你們想我

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導
第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）。（歐新社）
第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）。（歐新社）

美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）今天幽默回應媒體對她神隱1個月的種種揣測，以及外界對總統川普一名親信女助理的高度關注。

法新社報導，梅蘭妮亞在白宮玫瑰花園（WhiteHouse Rose Garden）主持一場活動開場時笑著說：「午安，聽說你們很想我，我這不就來了嗎。」

她與現年80歲的丈夫川普手牽著手，從橢圓形辦公室走向講台，在梅蘭妮亞致詞期間，川普則坐在台下觀眾席聆聽。

這場活動是為了紀念印第賽車（IndyCar）與福斯公司（Fox Corporation）捐款資助大學獎學金；在此之前，華府街頭將舉行一場印第賽車比賽，以紀念美國獨立250週年。

然而，所有人的焦點都集中在現年56歲的梅蘭妮亞身上，她上一次公開露面是7月19日的世界盃足球賽（FIFA World Cup）決賽。

出生於斯洛維尼亞的前模特兒梅蘭妮亞缺席了多場重大活動，包括7月24日重新舉行的白宮記者協會晚宴（White House Correspondents Dinner）；她雖出席了4月的首場晚宴，但當時活動遭到一名持槍歹徒干擾。

美國國家廣播公司（NBC）17日發布的分析指出，梅蘭妮亞在第2個第一夫人任期內保持著更為低調的公眾形象，出席的公開活動次數約為第1任期同期的一半。

梅蘭妮亞重回公眾視野之際，外界正對川普極度忠誠的行政助理、35歲的哈普（Natalie Harp）議論紛紛。

一名民主黨籍聯邦參議員候選人質疑，為何土耳其發生安全威脅後，哈普是少數能與總統一同秘密換乘空軍一號專機的人員之一。

在川普的第2個任期內，哈普幾乎常伴川普左右，有時替他輸入社群媒體貼文並列印資訊，這個角色讓她被戲稱為「人肉印表機」。

哈普今天似乎並未出席這場玫瑰園的活動。

梅蘭妮亞 川普 白宮

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