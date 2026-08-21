美法官駁回迪士尼要求 拒加速審理FCC訴訟案

美國一名聯邦法官今天駁回迪士尼提出的緊急開庭請求。迪士尼先前就聯邦傳播委員會（FCC）提前審查旗下美國廣播公司（ABC）8家自營電視台執照提起訴訟，試圖阻止FCC的行動。

路透社報導，華盛頓聯邦地區法官阿里漢（LorenAliKhan）在美國政府認為並非必要後，駁回迪士尼（Disney）要求在25日前開庭審理臨時限制令動議的請求。聯邦傳播委員會已同意，在發布將迪士尼旗下ABC執照送交聽證的命令前，至少會在48個小時前發布通知。

這項裁決是一場法律攻防戰的最新進展，在美國總統川普因不滿ABC的節目內容而屢次要求撤照之際，此案也成為對廣播業者言論自由權的關鍵考驗。

法官指示雙方在9月24日前，就這項請求提交一系列法律文件，並將於10月對此事召開聽證會。

阿里漢補充說，如果FCC發布聽證會命令，雙方必須於次日出庭，讓法庭聽取是否有必要發布臨時限制令的辯論。

FCC發言人表示：「我們很高興法官現在駁回迪士尼毫無根據企圖倉促進入法庭的要求。法庭在後續程序的時程上也站在FCC這方，並拒絕迪士尼提出立即發布禁制令的請求。」

迪士尼尚未發表評論。

川普對新聞媒體發起一連串激烈攻擊，而這個最新行動是川普與迪士尼對立兩年的最新發展。上月，川普因ABC拒絕播出他關於選舉的黃金時段演說，再度要求撤銷ABC電視台的執照。

迪士尼在訴狀中表示，FCC意圖脅迫並報復「拒絕屈服於政府要求的電視網」，並稱FCC採取的行動是「對言論自由非同尋常的攻擊」。