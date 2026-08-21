前主管盜賣捐贈器官遺體 哈佛支付17億與家屬和解

哈佛大學醫學院前太平間主管洛奇，涉非法竊取並出售捐贈者遺體與器官。校方宣布同意支付5300萬美元（約新台幣16.9億元）與家屬和解，並再次對外表達歉意。

美聯社報導，哈佛醫學院院長戴利（George Q.Daley）與張柏納（Bernard S. Chang）在致社群信中宣布此結果，並形容前太平間主管洛奇（Cedric Lodge）行為「卑劣、令人髮指，公然背叛身為醫學界一份子所應堅守之價值」。

哈佛表示獲法院核准後，將設立2筆集體訴訟和解基金，總額達5300萬美元。至於相關回應，哈佛醫學院發言人今天僅表示以院長信件內容為準，並無其他資訊補充。

此一集體訴訟係由47名捐贈者親屬或代表提出，其親人遺骸原本是為研究與教育目的捐贈哈佛，但恐遭不當處理甚至出售。

洛奇2023年遭起訴後，校方審視聯邦調查人員提供資訊，比對遺骸火化時間以及洛奇在職紀錄，據以判定哪些遺骸恐受影響。這項和解對象為捐贈者親屬或指定代表，涵蓋2018年1月1日至2023年3月31日之間的事件。

哈佛亦表示，無法確切判定洛奇究竟竊取哪些捐贈者的遺骸。

洛奇去年因竊取並出售遺體遭處8年徒刑。當局表示，洛奇是這起駭人聽聞計畫的核心，他將遺體的大腦、皮膚、雙手與臉部等部位寄送給賓州等地買家，「彷彿它們只是廉價飾品」。

洛奇的妻子戴尼斯（Denise Lodge）因協助犯案，遭處1年多徒刑。據哈佛表示，另有6名向洛奇購買遺體的人也已認罪並判刑。

美國助理檢察官馬丁（Alisan Martin）在法院文件中指出，洛奇在其中一起案例提供皮膚給買家，讓其鞣製成皮革並裝訂成書，這是「極其駭人的事實」。

哈佛在完成研究或教學用途後，通常會將遺體歸還家屬或火化。洛奇承認在火化前取走遺體部位。哈佛表示對洛奇的行為既未許可、也不知情。

哈佛醫學院表示對捐贈的利他者抱持敬意，「我們再次向恐受影響的捐贈者家屬，致上深切的哀痛與同理心。」

哈佛醫學院除賠償外，也同意提供家屬一份聲明用以譴責洛奇。校方亦改善捐贈措施，並計劃自2027至2028學年起，設立年度醫學生助學金紀念捐贈者。

哈佛表示洛奇遭起訴後，已落實外部專家於2023年組成的審查小組所提建議。