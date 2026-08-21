美司法部擴大調查 要求約談搜查海湖俱樂部FBI人員

4名消息人士今天表示，美國司法部要求約談曾參與2022年搜查川普位於佛羅里達州海湖俱樂部的聯邦調查局（FBI）人員；這是檢視過去針對川普相關調查的大範圍調查行動之一。

路透社報導，這些約談要求是由與川普盟友迪傑諾瓦（Joe diGenova）共事的調查人員提出。迪傑諾瓦今年稍早開始負責這起以佛羅里達州為據點的調查，目的就是要證明川普當時其實是一場針對他個人權利的刑事陰謀受害者。

這項針對海湖俱樂部（Mar-a-Lago）搜查行動的約談由美聯社率先報導，顯示這項調查正檢視過去政府針對川普行為展開的一系列調查。

美國司法部與FBI發言人尚未立即回應置評請求。

目前這項調查似乎主要聚焦在2017年的一份美國情報評估報告，該報告認定俄羅斯曾在2016年企圖為川普的總統競選活動助勢。過去幾個月來，調查人員已約談多位現任及前任情報人員。

兩名消息人士表示，近幾週已有數名曾參與海湖俱樂部機密文件搜查行動的前FBI資深人員，接獲自願接受約談的邀請。另兩名消息人士證實，調查人員曾聯繫參與這次搜查行動的FBI人員。因為這項調查還在進行當中，這些知情人士均要求匿名受訪。

目前尚不清楚檢察官可能正針對哪些罪名進行調查。在川普第2任期內，司法部已對多名批評川普的人士，還有反對他的政見或是曾主導川普調查案的人展開調查，甚至起訴。

FBI搜查海湖俱樂部時發現逾100份機密文件，包括高度敏感的國家安全紀錄。這項搜查行動導致川普及兩人遭到刑事起訴，他們被控非法持有機密文件，並阻撓政府取回這些資料。