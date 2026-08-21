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川普簽備忘錄挺商用太空發射　覓聯邦土地建發射場

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導

美國總統川普今天簽署一項備忘錄，旨在大幅增加美國商用太空發射數量，包括指示政府機構尋找可用於新建發射與重返大氣層場地的聯邦土地

路透社報導，白宮希望在2030年前實現每年至少1000次的發射與重返任務，遠高於去年的178次；去年的發射次數已是2013年的10倍，且主要由馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索科技公司（SpaceX）主導。

這份著眼於提振商用太空產業的備忘錄，呼籲各部會鼓勵與民間夥伴共同開發太空運輸基礎設施、加速許可審批與環境審查，並確保太空發射擁有足夠的無線電頻譜。

川普也希望在2028年前將美國太空人送回月球。備忘錄指示美國國家航空暨太空總署（NASA）推動前往月球的商用運輸、促成商業機器人登陸火星，並探索透過商業途徑載人前往火星。

白宮科技政策辦公室（Office of Science andTechnology Policy）主任克拉茨歐斯（MichaelKratsios）表示，這項新的國家太空運輸政策「迎合了當前爆發性成長的時刻，讓美國能在下一個太空時代保持領先」。

他指出，這項政策主張「以商業為優先的方針，讓美國人在2028年前登上月球、在2030年前建立初期月球基地元件，並為國家安全打造迅速且具韌性的發射能力」。

川普要求在90天內確定一處新的聯邦重返大氣層場地。

川普還要求各政府機構，除非出於公共安全或國家安全考量，否則應避免進行「妨礙、阻礙或與美國商用太空運輸活動競爭」的官方太空運輸項目。

美國聯邦航空總署（FAA）首長今年5月曾表示，SpaceX的目標是在5年內達到每年1萬次發射。

川普要求數個內閣部會儘速在政府資產中物色未來的太空發射與重返場地，並為關鍵太空發射走廊劃設優先空域。他同時希望將太空運輸活動納入空中交通管制現代化進程中。

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