快訊

藍委撮合韓國瑜、傅崐萁同框 能否和解看兩人智慧

2月才剛來台灣！30歲女歌手浴室突摔倒 頭部重創顱內出血搶救不治

美債警報添逆風！台股開低拉鋸45K關卡 台積電震盪、航海王突圍

聽新聞
0:00 / 0:00

從二戰非裔英雄改川普？美福特級新航艦傳更名 成真將創首例

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國海軍航空母艦「福特號」2026年2月23日抵達希臘克里特島。海軍內部傳出將把同級艦CVN-81的艦名「米勒號」改掉，並曾討論改以總統川普命名。路透
美國海軍航空母艦「福特號」2026年2月23日抵達希臘克里特島。海軍內部傳出將把同級艦CVN-81的艦名「米勒號」改掉，並曾討論改以總統川普命名。路透

CNN 20日獨家報導，美國海軍正在建造中的福特級航空母艦米勒號（USS Doris Miller），原本是為表彰珍珠港遇襲期間英勇作戰的非裔水兵米勒，但3名知情人士透露，海軍內部正著手研究為這艘航艦改名。

美國總統川普第一任期內，美國海軍宣布將這艘福特級航艦命名為米勒號，這將是首艘以基層水兵命名、也是首艘以非裔美國人命名的航艦。

當時決定以米勒命名的前海軍部長莫德利（Thomas Modly）表示，這是由一群退休非裔海軍上將向他提出的建議，「我們最強大的軍艦之一應該以米勒這樣的水兵命名，讓更多人關注究竟是什麼讓我們的海軍如此獨特，而且如此偉大」。

不過，一名消息人士指出，現在海軍轉而尋求讓另一艘軍艦命名米勒號，並推薦追贈他象徵軍事英勇最高榮譽的「榮譽勳章」（Medal of Honor）。最終是否授予榮譽勳章，須由國會授權並獲川普批准。

目前尚不清楚海軍打算將這艘航艦改成什麼名字，不過2名消息人士表示，內部曾討論改以川普命名，但航空母艦以現任總統命名前所未有。

消息人士表示，米勒號更名工作自今年稍早便已展開。2人表示，代理海軍部長高雄（Hung Cao）及他的辦公室也一直研究更新軍艦命名指引，明確規定軍艦可以哪些人命名，其中包括總統。一名消息人士表示，在討論艦名之際，海軍內部實際上已停止稱這艘航艦為米勒號，僅以艦體編號CVN-81稱呼，白宮最近一項造艦行政命令也僅以CVN-81稱呼。

米勒的姪孫布萊索（Thomas Bledsoe）表示，家屬並未被告知更名計畫，但家屬「多年來」一直爭取讓米勒獲得榮譽勳章，並稱海軍推薦他獲得這項榮譽「非常正面」。

由於CVN-81預計今年底舉行安放龍骨儀式，海軍正面臨敲定艦名的時間壓力。這項公開儀式象徵軍艦建造進入重要階段。不過，美國海軍學會新聞網（USNI News）率先報導，由於造船商限制，這艘航艦預計要到2034年才會交付。

福特 川普 二戰

延伸閱讀

苦撐272天終於返航！美航艦林肯號結束中東任務 華盛頓號接手

華盛頓號抵中東接替林肯號 太平洋地區暫無美航艦部署

白宮戰略大轉彎！川普喊停伊朗談判 改用時間逼德黑蘭低頭

金融時報：伊朗可能攻擊「歐洲2國」報復川普 嗆來比誰更瘋狂

相關新聞

苦撐272天終於返航！美航艦林肯號結束中東任務 華盛頓號接手

美國海軍航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）歷經9個月部署，20日終於完成在中東的任務，艦上約5000名水兵隨艦啟程返回聖地牙哥，由從西太平洋前來的華盛頓號航艦接替。這項調動使得美國在太平洋地區暫時沒有部署任何航空母艦。

稱伊朗高層被打到沒人談 川普：不知道誰領導 達成協議反更難

美國總統川普20日接受專訪時表示，伊朗軍事能力遭到摧毀，加上大部分領導層折損，使得與德黑蘭達成協議更加困難，但他同時宣稱，美國對抗伊朗「進展非常順利」。

鞭下去就對了？從新加坡鞭刑的執行狀況看實際成效

立法院於2026年8月14日通過鞭刑公投，積極推動鞭刑公投的立法委員洪孟楷也曾赴新加坡考察，一心一意希望台灣能與新加坡學習，將鞭刑入法。據此，以下將根據新加坡鞭刑做簡單的介紹，筆者也訪問到新加坡的社會運動者韓俐穎（Kirsten Han），請她分享她對於新加坡鞭刑和死刑的一些看法。

從反拆除蘇聯雕像到網路斷線，俄羅斯在愛沙尼亞的資訊戰試驗

本文摘錄自《共識的終結：當權力者不再需要我們相信謊言，誰掌握現實的定義權，誰就能操控政治》一書。

以色列承認了！首度證實在加薩的殺人罪行將展開調查

2024年1月24日，一通打到巴勒斯坦紅新月會急救中心的電話，見證了以色列軍方在加薩走廊朝平民開槍，車上唯一生還5歲小妹妹欣德（Hind Rajab，小名Hanood）和當天晚上終於派到現場救援的2名救難人員，全都死在以軍的炮火之下。事發之後，巴勒斯坦紅新月會將這段音檔公開在社群平台之上。這段音檔隨後翻拍成電影《欣德之聲》（The voice of Hind Rajab）並獲得奧斯卡提名，再度喚起世界關注。

股東要笑了！三星傳今宣布790億美元回饋股東 創史上最狂紀錄

知情人士透露，三星電子計劃今天（21日）宣布一項新的股東回饋計畫，規模最高可能達110兆韓元（約790億美元，相當新台幣2.5兆元）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。