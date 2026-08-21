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紐約州議會險遭炸彈攻擊 美檢起訴涉支持IS女子

中央社／ 紐約20日綜合外電報導

根據法院文件，美國當局今天以恐怖主義罪名起訴一名涉嫌支持伊斯蘭國（IS）的女子，理由是她曾向聯邦調查局（FBI）線人透露，「想要摧毀」紐約州議會大廈。

紐約州議會大廈位於州首府奧爾巴尼（Albany），靠近加拿大邊界，那是州政府的中樞所在，州議會兩院都設於此。

法新社報導，根據法院文件，35歲的鮑維（JessicaBowie）被控試圖向外國恐怖組織團體提供物資支援。

起訴書指出，鮑維信仰伊斯蘭宗教，並在網路上公開支持伊斯蘭國相關團體、發表反美言論，甚至公開表示同情2001年911恐攻事件的攻擊者。

檢方的刑事起訴書指出，她曾向FBI線人說自己力挺IS組織，並且想找到方法來製造爆裂物。

起訴書說，鮑維曾告訴線人，「她打算在議會大廈附近野餐，以觀察了解」大樓的安全措施。

她還在加密通訊軟體中告訴線人說，「她在某個社會正義中心拿到了一些無政府主義的文章，裡面可能有不錯的（製作炸彈）技巧』」。

鮑維寫道：「我要全力毀掉那棟建築，讓議員們在開會時被炸身亡，我也要摧毀大量重要文件。」

這名被告還打算假扮外送員，藉此喬裝進入大樓以安置炸彈，之後逃往敘利亞。

鮑維並表示，若能成功逃脫，她計劃將來再度返美，去攻擊其他高知名度目標，包括紐約時報廣場（Times Square）。

聯邦調查局探員於19日逮捕鮑維，當時她已取得一家外送公司遞送的包裹，內有製造炸彈的零件。

據指出，她告訴探員說：「不用在我身上浪費力氣，你們已經知道夠多了。」

預計鮑維今天出庭。她的律師拒絕評論。

紐約 IS 炸彈

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