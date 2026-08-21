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美加貿易協議接近拍板 兩國持續進行最後協商

中央社／ 渥太華20日綜合外電報導

加拿大一名高層官員今天表示，加拿大與美國「非常接近」達成貿易協議，有望降低實施數月的關稅及反制關稅，但仍有部分工作尚待完成。

路透社報導，負責對美貿易事務的加拿大部長多勒布朗（Dominic LeBlanc）是在華府與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）會面後發表上述談話。

雙方正努力在美國總統川普設定的期限前達成共識。川普表示，他將於美東時間22日凌晨12時1分（台灣時間中午12時1分）起，對價值約200億美元加拿大商品加徵50%關稅。

這項協議若達成，將標誌著這兩個長期盟友暨重要貿易夥伴間長達將近兩年的緊張關係迎來緩和，並為後續重啟美國-墨西哥-加拿大協定（USMCA）的更廣泛談判開闢道路。

勒布朗對媒體表示：「我們已經非常接近達成協議。我們持續取得進展，也會留在這裡完成所有必要的工作。」

勒布朗與加拿大首席貿易談判代表夏赫特（JaniceCharette）和格里爾進行3個多小時會談。在步出美國貿易代表署（USTR）辦公室時，勒布朗表示夏赫特將繼續進行談判。

消息人士指出，擬議中的協議預計將加拿大製造汽車的最高關稅從25%降至15%，並將加拿大鋼鋁產品的關稅減半至25%。

貿易協議 兩國 加拿大

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