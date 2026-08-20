同居才發現男友是巨嬰！調查揭3大地雷 6成美國人後悔搬進另一半家

原以為搬進男友家就能展開甜蜜新生活，卻有人住進去後才發現另一半不做家事、只想靠自己省錢，甚至還把自己當成對方的「媽」。一項針對2000名美國人的調查發現，約3人中就有2人認為，與另一半同居最終害了這段感情。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，來自喬治亞州的艾咪（Amy）原本滿心期待搬到紐約皇后區，和男友丹（Dan）一起展開新生活，結果抵達後才發現，自己搬進的不是兩人愛的小窩，而是男友父母家。更讓她傻眼的是，丹明明有能力自己租房，卻根本不想離開父母。艾咪形容他既懶惰又幼稚，甚至被身邊的人私下叫作「骯髒丹」（Dirty Dan）。「他是個已經成年的男人，行為卻像個小孩，而我又離家鄉那麼遠，這段感情最後當然沒有結果。」

金錢也是情侶同居後的常見導火線。調查中有51.7%的人表示，財務壓力是和伴侶吵架的主要原因之一。來自曼哈頓上西區的莎拉（Sarah）就發現，男友搬來和她住，竟可能只是為了從原本的房東手上多拿一筆錢。另一名來自東村的瑞文（Raven）則受不了交往4年的男友搬來後完全不做家事，還認為某些家務「本來就是女人該做的」。更誇張的是，當時房租也是她一個人負擔，男友卻連工作都懶得找。「我突然意識到：男友根本是我兒子，不是我伴侶。」瑞文最後要求男友搬走，甚至自己先住進飯店一週，讓對方慢慢收拾東西離開。

此外，43.4%的受訪者表示，生活習慣與作息不同也是同居衝突的重要來源。來自威廉斯堡的米雅（Myah）就曾和同一名前男友「搬進搬出」三次，每次同居一兩個月就分手，等她正式搬走、甚至簽下新租約後，男友又求她搬回去。

這些案例也顯示，同居不只是把兩個人的生活放在一起，更容易讓原本被約會掩蓋的生活習慣、金錢觀與責任分配問題浮上檯面。對不少情侶而言，搬進同一個屋簷下，才是真正看清彼此是否適合的開始。