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川普秀白宮新花崗岩停機坪 9月24日迎習近平來訪

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導
白宮新鋪設花崗岩材質直升機停機坪。歐新社
白宮新鋪設花崗岩材質直升機停機坪。歐新社

美國總統川普今天在白宮展示新鋪設的花崗岩材質直升機停機坪，這是川普一連串華府設施中的最新一件，展現決心要為自己在華府留最近下印記。

法新社報導，川普親自帶領媒體參觀位於白宮南草坪的的停機坪。

身兼房地產大亨的川普（Donald Trump）告訴記者說：「建設就是我的專長！」

川普說，之所以需要打造花崗岩材質停機坪，是因為新型「陸戰隊一號」直升機將開始服役，它在降落時可能灼壞白宮南草坪。「現在有了花崗岩停機坪，草坪受損問題就解決了。」

川普說，在9月24日中國國家主席習近平到訪之前，新停機坪就會準備就緒。

新停機坪的圖形設計從空中看來，是一顆巨大的美國總統印章。一旁有一塊鷹頭形碑石，川普隨後在這塊碑石上簽名。

法新社指出，為了鋪設新停機坪，經由工人剷除了部分具有歷史意義的草坪。

這片草坪曾見證1974年時任總統尼克森（RichardNixon）下台離開白宮的歷史片段，也見證1993年奧斯陸（Oslo）協議簽署的歷史時刻，那是以色列與巴勒斯坦解放組織達成的重要和平協議。

習近平 川普 停機坪

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