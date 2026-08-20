貼身秘書娜塔莉何許人？川普曾直言：她永遠不會離開我

法新社報導，忠誠的助理娜塔莉．哈普（Natalie Harp）幾乎時時刻刻都陪在美國總統川普（Donald Trump）身邊，但她直到最近才受到媒體的關注。

6月中旬北大西洋公約組織（NATO）在土耳其高峰會期間，川普為避開可能受攻擊的威脅，由「空軍一號」秘密換搭小型軍機離境，娜塔莉是少數可與川普一起轉換飛機的隨行人員，從此她受到十分注目。

在民主黨聯邦參議員奧索夫（Jon Ossoff）發表評論引起熱議後，金髮娜塔莉很快成為新聞焦點，而白宮為此大感不滿。

奧索夫被認為有望角逐2028年總統大位的民主黨籍參選人，他在週末演說中表示：「他（川普）想蓋自己的白宮宴會廳，還要和娜塔莉一起乘著空軍一號出遊，就是那架由卡達贈送、顯然缺乏防禦能力的『空中皇宮』飛機。」

但外界不禁要問，這名川普的貼身幕僚到底是誰？

●她永遠不會離開我

娜塔莉．哈普被外界稱為「人肉印表機」，因為她總是隨身攜帶一台印表，能隨時列印川普要看的文件。然而，這樣的說法其實大大低估了她的角色。

她實際上是總統的重要的「守門人」之一，不僅將篩選過的資訊內容呈給川普，據信還時常幫川普「劃重點」，關注社群媒體上的右派言論。

哈普也是少數幾位能直接代操川普自家「真實社群」（Truth Social）帳號的人之一。

根據選舉紀錄片「浪潮藝術」（Art of the Surge），她會遵照川普口述撰寫貼文，甚至連川普慣用的大寫字母她都會依樣畫葫蘆。

傳聞川普將娜塔莉視為左右手，難怪乎她無論是在橢圓形辦公室、或總統專機「海軍一號」，幾乎形影不離。

川普曾如是說：「你們都會去外面賺大錢…而她永遠不會離開我。」並說他所有的身邊人，只有妻子梅蘭妮、小孩和娜塔莉一樣愛他。

以上內容收錄於紐約時報（New York Times）記者哈柏曼（Maggie Haberman）與斯旺（Jonathan Swan）的著書「政權更迭」（Regime Change）。

●全心全意娜塔莉

哈普對總統的極致忠誠，也讓部分觀察人士側目。

據「政權更迭」記載，她給川普的便條曾寫著：「你就是我生命中唯一重要的人。」

「紐約時報」報導，媒體曾捕捉到畫面，她在蘇格蘭球場上，為了跟上川普的高爾夫球車，在車後狂追，之後她寫字條為自己的窘態致歉，並署名「全心全意，娜塔莉」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，2023年，哈普為隨川普在紐約出庭，因總統車隊無空位，她堅持坐進休旅車的後車廂，

●白宮為她辯護

白宮發言人殷格爾（Davis Ingle）致法新社的聲明說：「娜塔莉．哈普是川普總統團隊中最忠誠、最努力工作的助理之一。媒體應該回歸真實報導，不要再一直說那些絮絮叨叨的自由派言論。」

「讓美國再次偉大」（MAGA）的同溫層媒體也團結起來，撻伐奧索夫言論及其他媒體有關報導。

●娜塔莉抗癌之路

哈普的兄長普雷斯頓（Preston Harp）接受CNN訪問時表示，他認為妹妹對川普的「著迷」，並非出於愛慕，而是因為她相信川普救了她一命。

哈普曾表示自己罹患末期骨癌，正因為川普任內推出「試用權法案」（Right to Try Act），讓她得以接受實驗性藥物，最終治癒。