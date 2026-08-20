佛州初選民主黨左翼爆冷勝出 川普人選接連受挫

美國佛羅里達州聯邦參議院初選揭曉，民主黨左翼今天慶祝再度爆冷勝出，在總統川普家鄉地盤再下一城。與此同時，選民在其他選戰拒絕了川普屬意的多位共和黨人選。

法新社報導，州眾議員尼克森（Angie Nixon）擊敗原本大獲看好的前國家安全官員文德曼（AlexanderVindman），獲提名將在11月選舉挑戰這個由共和黨掌控的席次。

這項結果是今年初選季爆出的最大冷門之一，文德曼在川普首度遭彈劾的程序中，因出庭作證而受到全美關注，競選募款也遠勝尼克森，但尼克森最終克服這個劣勢勝出。

尼克森是美國民主社會主義者（Democratic Socialistsof America）成員，獲得知名左翼國會議員力挺，但這個全國性組織並未正式背書。

尼克森在競選期間接受國家廣播公司新聞網（NBCNews）訪問時表示：「你看，我們可以整天爭論一個人的標籤，但到頭來，我關心的是人民的需求。」尼克森稱她的政治理念是「以人民為中心」。

川普曾兩度遭到彈劾，第一次是在2019年，當時文德曼揭發川普試圖拉攏烏克蘭，以協助抹黑他2020年大選對手拜登。川普最終在參議院審判中獲判無罪。

川普在社群媒體發文慶祝文德曼在初選落敗，稱這位獲勳的戰鬥退伍軍人是「叛國的卑鄙之徒」，並預測尼克森在11月對上共和黨對手時將「必敗無疑」。

共和黨人自身也度過動盪不安的一晚。

川普支持的聯邦眾議員米爾斯（Cory Mills）近幾個月來陷入爭議，他因遭控違反競選經費規定與性不當行為，遭眾院紀律委員會（House Ethics Committee）調查，最終在佛州初選中落敗。

米爾斯否認有任何不當行為，也未遭控犯罪。

另一名獲川普背書的參選人，也輸掉角逐佛州西南部聯邦眾議員席次的共和黨初選；在懷俄明州，川普屬意的州長參選人也敗給一名州參議員。

這些敗選讓川普在今年共和黨初選背書失敗的名單進一步拉長，但在其他選戰中，他的支持仍發揮決定性影響。

唐納茲（Byron Donalds）輕鬆贏得佛州共和黨州長提名，將在11月大選迎戰現為民主黨人的前共和黨聯邦眾議員喬里（David Jolly）。

同時，在阿拉斯加州，一名前民主黨籍聯邦眾議員與一名共和黨籍聯邦參議員在該州罕見的不分黨派參議院初選中脫穎而出，為今年秋季帶來一場競爭較為激烈的選戰。