川普提名歐維頓接掌FDA 盼平息內部動盪

美國總統川普提名白宮政策顧問歐維頓領導食品暨藥物管理局，試圖穩定這個因人員流失、士氣低落，以及疫苗、墮胎藥和藥物審查等爭議而動盪不安的機構。

路透社報導，上一任食品暨藥物管理局（FDA）局長馬凱利（Marty Makary）任職13個月後於5月辭職，此前他因調味電子菸、卡關的墮胎藥安全性研究，以及在潛在救命藥物與疫苗審查問題上，與Replimune、Sarepta和莫德納（Moderna）等藥廠公開發生分歧，而多次與白宮官員發生衝突。

選中身為馬凱利盟友的歐維頓（Heidi Overton）可能加深藥廠及部分食品暨藥物管理局員工的疑慮，這些人在歷經數月動盪後正尋求穩定。

現任雷蒙詹姆斯金融公司（Raymond James）分析師的前川普政府衛生官員米金斯（Chris Meekins）指出，業界團體可能會對歐維頓缺乏管理經驗抱持負面看法，並警告任命她可能會加速人員離職，並讓馬凱利離任後取得的進展倒退。

擁有醫師專業背景的歐維頓目前擔任白宮國內政策委員會副主任，其任命案仍須經聯邦參議院批准。她過去曾任職於保守派智庫美國優先政策研究所（America First Policy Institute）。

在川普第2任期內，食品暨藥物管理局面臨諸多挑戰，包括在衛生部長小羅勃．甘迺迪（Robert F.Kennedy Jr.）於整個衛生部門淘汰數千人後，出現專家與頂尖人才的出走潮，內部士氣更是大幅重挫。

負責監管並審查所有藥物、療法與疫苗的食品暨藥物管理局，在過去一年中已失去3000多名員工，包含多位部門主管，如今該機構正承受重建業界和公共衛生團體信心的壓力。